Мобилизация женщин в Украине в мае: что известно

Военнослужащие ВСУ. / © Associated Press

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Некоторые женщины в Украине считаются военнообязанными, поэтому должны стать на военный учет. Речь идет о медработницах и фармацевтах. Остальные украинки делают это только по собственному желанию.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.

По ее словам, медиков и фармацевтов привлекают к ответственности за нарушение военного учета наравне с военнообязанными мужчинами. Так, на женщин во время военного положения могут наложить штрафы в размере от 17 до 25,5 тыс.

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"Сначала на женщину-нарушительницу военного учета составляют протокол о привлечении лица к административной ответственности. Об этом протоколе сообщают лицо, которое привлекают к ответственности. Затем это лицо имеет право защитить свои права. А после этого женщину-медика или фармацевта либо привлекают к административной ответственности по постановлению, или нет", - пояснила адвокат.

Украинок, которые не стали на военный учет, не ограничивают выезд из страны.

Савченко также уточнила, до какого возраста женщины военнообязанные в Украине. Большинство лиц военнообязаны к 60 годам. Исключение – высший офицерский состав (генералы). Их считают военнообязанными до 65 лет.

Заметим, что на вступивших на учет женщин возлагают определенные обязательства. Им следует проходить врачебную комиссию, а также информировать, если они переехали или изменили свое семейное положение.

При этом сняться с учета можно только в нескольких случаях.

Напомним, юрист назвал 10 категорий мужчин, которых точно не мобилизуют в мае. Заметим, что военнообязанными считаются и юноши от 18 лет. Они также должны становиться на военный учет и проходить военно-врачебную комиссию, хотя и не подлежат мобилизации до достижения 25-летия.

Дата публикации 21:29, 18.04.25 Количество просмотров 14 Миллион за мобилизацию! Что ждет 18-24-летних рекрутов после подписания контракта?