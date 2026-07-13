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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
422
Время на прочтение
1 мин

Мобилизацию и военное положение в Украине продлят: законопроекты уже в Раде

Президент предлагает продлить военное положение и мобилизацию в Украине. Это решение станет уже двадцатым за время полномасштабной войны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
1 комментарий
13 июля в парламенте зарегистрировали два законопроекта

13 июля в парламенте зарегистрировали два законопроекта

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней.

Соответствующие проекты законов уже зарегистрированы в парламенте.

Законопроектом 15401 предлагается продлить с 2 августа 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.

Законопроект 15402 предусматривает утверждение Указа президента "О продлении срока проведения общей мобилизации", которым срок проведения общей мобилизации продлевается с 2 августа 2026 года на 90 суток.

С февраля 2022 года парламент по представлению президента три месяца продлевает действие военного положения и мобилизации. Военное положение и мобилизация в Украине продолжаются с начала полномасштабного вторжения России.

Комментарии (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
14:22, 2026.07.13
Та вы с*ка за*бали уже бл*ть
Дата публикации
Количество просмотров
422
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