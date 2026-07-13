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- Украина
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Мобилизацию и военное положение в Украине продлят: законопроекты уже в Раде
Президент предлагает продлить военное положение и мобилизацию в Украине. Это решение станет уже двадцатым за время полномасштабной войны.
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней.
Соответствующие проекты законов уже зарегистрированы в парламенте.
Законопроектом 15401 предлагается продлить с 2 августа 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине.
Законопроект 15402 предусматривает утверждение Указа президента "О продлении срока проведения общей мобилизации", которым срок проведения общей мобилизации продлевается с 2 августа 2026 года на 90 суток.
С февраля 2022 года парламент по представлению президента три месяца продлевает действие военного положения и мобилизации. Военное положение и мобилизация в Украине продолжаются с начала полномасштабного вторжения России.