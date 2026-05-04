Мобилизацию могут перезапустить: в Минобороны готовят радикальные изменения ВВК

Мобилизация / © ТСН

Реклама

Министерство обороны работает над системным решением, которое должно исправить допущенные ошибки во время прохождения военно-врачебных комиссий, а также повысить качество мобилизационного ресурса.

Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос hromadske.

Отмечается, что продолжается цифровизация военно-врачебной экспертизы, а также оптимизируются правила проведения медосмотров.

Реклама

«В настоящее время продолжается активная работа по анализу погрешностей и недоразумений, которые имели место при проведении медицинского осмотра ВВК при ТЦК и СП, и разработке системного решения, что позволит исправить допущенные и предотвратить новые ошибки в будущем», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны подчеркивают, что военно-врачебная комиссия лишь определяет пригодность к службе. Именно поэтому при отсутствии жалоб и медицинских документов о болезнях ВВК может ограничиться базовыми анализами и базовым осмотром врачей.

Впрочем, добавляют в ведомстве, если в заключении не учтено реальное состояние здоровья, его можно обжаловать в досудебном порядке в региональной или Центральной ВВК или даже через суд. Кроме того, по данным Минобороны, чтобы повысить качество проведения медосмотров, проводятся проверки, а также созданы группы контроля за проведением ВВК.

Отмечается, что в 2025 году было проведено 318 проверок деятельности ВВК при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. По итогам проверок переназначено (заменено) более 130 председателей комиссий.

Реклама

Минобороны также готовит конкретные шаги для повышения качества мобилизационного ресурса и изменения системы отбора, медконтроля и обучения, в частности:

усовершенствовать обмен данными между системой «Оберіг», базами данных Нацполиции и ГПСУ, чтобы обеспечить мгновенную проверку актуального статуса лица на блокпостах и пунктах пропуска;

обеспечить полноценное функционирование электронного кабинета в «Резерв+» — это позволит актуализировать контактные данные и место жительства без личного посещения ТЦК;

ввести доступ врачей ВВК к цифровым медицинским историям пациентов в гражданских учреждениях здравоохранения, чтобы объективно оценивать состояние здоровья и избегать ошибок при определении пригодности;

перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия. ТЦК и СП должны приоритетно привлекать специалистов конкретных профилей (водителей, связистов, медиков, ИТ-специалистов) в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны;

благодаря интеграции реестров обеспечить отражение в системе «Оберіг» информации о гражданской профессии, образовании и реальном состоянии здоровья военнообязанного для эффективного планирования ресурса;

отработать четкий механизм взаимодействия между ТЦК и СП, Нацполицией и органами военного управления.

«Это необходимо для внедрения системы таргетированного оповещения военнообязанных, что повысит эффективность мобилизационных мер и уменьшит социальное напряжение», — подчеркнули в Минобороны.

В то же время в издании отмечают, что направили еще один запрос для уточнения, какой вид на практике будет иметь «переход от массового оповещения к принципу профессионального соответствия» и идет ли речь в этом случае о коренном изменении мобилизации.

Мобилизация в Украине — последние новости

Отметим, что главком ВСУ Александр Сырский подписал приказ о ротациях. Теперь командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до двух месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.

Реклама

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что для стабилизации фронта необходима непрерывная мобилизация. Кроме того, гражданам без стабильного заработка следует рассматривать службу в армии как приоритет. По его словам, 70% личного состава Нацгвардии пополняется именно через мобилизацию, в то время как на рекрутинг приходится всего 20–30%.

Дата публикации 16:16, 28.04.26 Количество просмотров 140 В Украине депутаты продлили закон о военном положении и мобилизации

Новости партнеров