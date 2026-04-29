В Украине снова продлили действие мобилизации и военного положения — по меньшей мере, до 2 августа этого года. Большинство военнообязанных мужчин пока не могут выезжать за границу. Впрочем, некоторые категории могут покинуть пределы страны во время военного положения.

Список мужчин, которые сейчас могут выехать за границу, содержится в пункте 2.1 Постановления Кабмина №57.

Исключения определены законом. Покидать Украину могут следующие категории граждан:

лица с инвалидностью 1, 2, 3 группы;

исключены из военного учета по болезни;

лица, сопровождающие тяжелобольных жену, родителей, ребенка и других людей с инвалидностью, осуществляя при этом постоянный уход;

опекуны недееспособных граждан;

граждане, которые сами нуждаются в уходе, в сопровождении своего опекуна;

родители, которые содержат ребенка старше 18 лет с 1 или 2 группой инвалидности;

родители-одиночки, а также многодетные и приемные родители;

отец ребенка, который имеет тяжелые или редкие заболевания или требует срочного лечения за границей;

военнослужащие, нуждающиеся в лечении за границей;

спортсмены и артисты, участвующие в соревнованиях за границей;

моряки, дальнобойщики, перевозчики, волонтеры и другие категории, уезжающие из страны по системе «Путь».

Заметим, что этот список был расширен. В августе прошлого года «выездной» возраст мужчин повысили — от 18 до 22 лет включительно. Впрочем, даже граждан такого возраста могут не выпустить, если их разыскивают за не обновление военных данных, или они являются представителями профессий, кому запрещено свободное пересечение границы. Например, военным или полицейским — эти категории могут покинуть страну только для командировки.

В то же время граждане с бронированием не могут уехать за границу. А ведь бронирование дает отсрочку от мобилизации, но не право на выезд из Украины. Они могут покидать страну только на общих основаниях или для служебной командировки.

Напомним, в Украине готовят усиление ответственности за незаконный выезд за границу. Речь идет о правительственном законопроекте №13673 о внесении изменений в УКУ. По мнению юристов, этот документ предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы и выезд с целью уклонения от мобилизации, а также перевод ряда нарушений из административной плоскости в криминальную.

Отметим, что народный депутат член комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак говорит, что принудительное возвращение мужчин из-за границы не станет эффективным для мобилизации. Главным препятствием является отсутствие внутреннего желания людей возвращаться в страну, где продолжаются боевые действия.

