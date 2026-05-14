Мобилизацию в Украине хотят радикально изменить: что известно о повестках в смартфоне, новых ТЦК и демобилизации

Мобилизация в Украине

В Украине предлагают полностью изменить систему мобилизации. В частности, ТЦК хотят превратить в сервисные центры, ввести платное бронирование от призыва и установить новые правила начисления зарплат военным.

ТСН.ua собрал все детали о новых законопроектах о мобилизации в Украине.

Что известно о законопроекте №15236?

Законопроект №15236 предлагает полностью перевести общение между ТЦК и военнообязанными в онлайн. Это хотят сделать через электронный кабинет, чтобы люди меньше контактировали с сотрудниками военкоматов лично, а коррупционные риски снизились. В этом кабинете граждане смогут проверить свой статус: есть ли отсрочка, какая пригодность к службе и находятся ли они в резерве?

Документ также подразумевает возможность вручения повесток в электронном виде с обязательной фиксацией в системе. Для предотвращения злоупотреблений предлагается:

Обязательно видеофиксация всех действий работников ТЦК при общении с гражданами.

Создание независимого органа , рассматривающего жалобы на действия должностных лиц.

Распределение функций внутри учреждений (учет, администрирование и принятие решений будут осуществляться разными подразделениями).

Авторы инициативы отмечают, что реформа изменит суть работы военкоматов: вместо принудительного поиска они должны перейти к консультированию и помощи в оформлении документов.

«Электронные повестки и кабинеты делают невозможными массовые „рейды“, поскольку каждое действие системы становится цифровым следом, который трудно подделать или скрыть», — отмечают инициаторы изменений.

Новые правила бронирования предлагают изменить

Законопроект №15237 «О справедливом бронировании и участии в обороне» предлагает отказаться от модели полного освобождения от обязанностей в пользу «участия в обороне в другой форме».

Законопроект предлагает закрепить все правила бронирования непосредственно в законе, а не в правительственных постановлениях. Главное изменение — отмена пожизненного бронирования: теперь статус отсрочки придется регулярно подтверждать.

Вместо полного освобождения от обязанностей забронированным предлагают три варианта участия в обороне: традиционная работа на критически важных предприятиях, служба в военном резерве без отрыва от производства или «экономическое бронирование» через регулярные денежные взносы на нужды армии.

Открытые реестры — какие изменения предлагают

Кроме того, в Раде зарегистрировали законопроект «О прозрачной системе призыва и мобилизационной очередности». Этот документ предлагает создать Единый реестр мобилизационных потребностей.

Граждане получат открытый доступ к информации о:

очередность призыва;

конкретные требования к здоровью, возрасту и специальности;

имеющиеся ограничения по мобилизации.

Призыв должен проходить по четкой очередности, которая будет базироваться на объективных критериях, а не на случайном выборе.

Военный сбор — на что будут тратить деньги

Ранее мы писали, что парламент в первом чтении поддержал законопроект № 15167, изменяющий бюджетные правила использования военного сбора. Уже с 1 января 2027 года эти средства планируют направлять в специальный фонд.

Этот фонд будет целевое назначение: деньги будут использоваться исключительно на выплаты денежного довольствия военнослужащих. Ожидается, что это позволит ежегодно аккумулировать около 200 млрд. грн. До 2027 года сбор будет продолжать поступать в общий фонд на закупку оружия и боеприпасов.

Зарплаты военнослужащих — что изменится

Законопроект №15245 предлагает установить гарантированный минимальный уровень выплат защитникам — не менее 150% от средней зарплаты в Украине за предыдущий квартал.

Планируется автоматический перерасчет выплат ежеквартально. Источниками финансирования рассматриваются:

резервный фонд бюджета;

сокращение неэффективных госрасходов;

международная помощь и гранты.

Демобилизация — как будет происходить

Законопроекты № 15242 и № 15233 предлагают коренным образом изменить правила прохождения службы, установив четкие временные пределы для пребывания на фронте и отдыха.

В частности, документ «Об обязательной ротации и предельных сроках службы в условиях войны» вводит строгий график: непрерывная служба в зоне боевых действий не должна длиться дольше 90 дней. После этого бойцы должны возвращаться в пункты постоянной дислокации для восстановления. Следующий выезд на ноль для них будет возможен только после длительного отдыха — не ранее чем через 180 календарных дней.

Что касается демобилизации, то другой законопроект предлагает предоставить военным право на полное увольнение из войска после 24 месяцев непрерывной службы. Однако воспользоваться этим правом смогут только защитники, которые с этого срока не менее трех месяцев непосредственно участвовали в боевых действиях. Таким образом, депутаты хотят законодательно гарантировать право на отдых и гражданскую жизнь после длительного выполнения боевых задач.

Поддержат ли в Украине эти законопроекты?

Несмотря на масштабность инициатив, в профильном комитете Верховной Рады к ним относятся скептически. Член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина отметил, что данные предложения являются личными инициативами отдельных депутатов.

«Смысла обсуждать этот проект нет, поскольку он ничего общего с тем, что нарабатывает Минобороны и что будет поддержан нашим Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Нардепы строят свою политическую карьеру и формируют узнаваемость разными путями: например, можно зарегистрировать такую инициативу, которую все будут обсуждать, и таким образом стать известным», — заявил Вениславский.

По его мнению, шансов на рассмотрение этих документов в сессионном зале пока нет.

