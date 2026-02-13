- Дата публикации
Мобилизацию в Украине могут существенно обновить: в Раде анонсировали важные изменения
Одной из ключевых задач является уменьшение конфликтов во время мобилизационных мер.
Мобилизационные процедуры в Украине могут подвергнуться серьезному пересмотру уже в ближайшее время. В Верховной Раде заявляют о подготовке комплексного подхода.
Об этом сообщил член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, хотят минимизировать случаи, сопровождающиеся конфликтами во время мобилизации. Это одна из ключевых задач.
Сделано это будет для того, чтобы ТЦК не обвинялась в нарушении прав человека и чтобы РФ не использовала это как составляющую своей информационно-психологической войны.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину количество жалоб от граждан о нарушении прав со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) возросло более чем в 300 раз.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что видеодоказательства конфликтов часто «исчезают» из-за отсутствия или отключения бодикамеры у военкомов.