Мобилизацию в Украине могут существенно обновить: в Раде анонсировали важные изменения

Мобилизация продолжается / © ТСН.ua

Мобилизационные процедуры в Украине могут подвергнуться серьезному пересмотру уже в ближайшее время. В Верховной Раде заявляют о подготовке комплексного подхода.

Об этом сообщил член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, хотят минимизировать случаи, сопровождающиеся конфликтами во время мобилизации. Это одна из ключевых задач.

Сделано это будет для того, чтобы ТЦК не обвинялась в нарушении прав человека и чтобы РФ не использовала это как составляющую своей информационно-психологической войны.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину количество жалоб от граждан о нарушении прав со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) возросло более чем в 300 раз.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что видеодоказательства конфликтов часто «исчезают» из-за отсутствия или отключения бодикамеры у военкомов.