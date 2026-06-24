"Мобилизировали человека, у которого нет части черепа": адвокат заявил о нарушении в работе ВЛК

ВЛК / © ТСН.ua

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В Украине нередко фиксируют в работе военно-врачебных комиссий, через которые в службу якобы попадают люди с серьезными проблемами со здоровьем. Адвокат подчеркивает, что это нужно менять.

Об этом рассказал адвокат Олег Мицик в эфире «Утро.LIVE».

По его словам, к нему чаще обращаются уже те, чьи права были нарушены, поэтому реальные масштабы проблемы могут быть значительно больше. Кроме того, в ВР лежит законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за очевидно незаконный вывод ВЛК, приведший к мобилизации.

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«Был случай, когда мобилизовали человека, у которого отсутствует 14 см² черепа. Мы уволили его через год. Очевидного шизофреника…», — отмечает адвокат.

Более того, на службу призвали даже человека на методозаменяющей терапии. Жалоба на этот счет к омбудсману, отмечает Мицик, была отклонена.

«Представьте, что мать получала метадон и передавала в воинскую часть, чтобы не прервалась терапия», — вспомнил специалист.

Он констатирует, что таких случаев очень много и за это должна быть уголовная ответственность.

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«В одном ТЦК человека сочли полностью непригодным, но из-за бардака в документах, другой ТЦК мобилизовал», — рассказал правозащитник.

Мицик резюмирует, что подобные ситуации свидетельствуют о необходимости изменений в системе ВЛК и усилении ответственности за принятые решения.

Ранее юристы объяснили, что наличие бронирования от мобилизации в целом освобождает военнообязанных от обязательного прохождения ВЛК. Впрочем, есть исключения: заключение комиссии могут требовать в случае отдельных процедур: во время призыва, уточнения данных или по определенным медицинским основаниям. Адвокаты отмечают, что именно бронирование не является прямым условием для прохождения медосмотра, но в отдельных случаях личность все же могут направить на комиссию.

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