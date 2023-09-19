Мобилизованного заставили отдавать государству 10% от зарплаты: что он натворил

В Днепропетровской области наказали мобилизованного солдата, придумавшего развод, чтобы получить семь дней отпуска. За это мужчина должен в течение года отдавать государству 10% своего денежного довольствия.

Об этом говорится в приговоре Криворожского районного суда Днепропетровской области.

По данным суда, мобилизованный 16 февраля 2023 года попросился в отпуск, чтобы расвестись с женой. Однако как оказалось, он этого не сделал, а использовал свободное время по своему усмотрению и 23 февраля вернулся на службу. Мужчину обвинили в том, что он "путём обмана уклонился от военной службы".

Вернувшись из дома, военный в содеянном раскаялся и сообщил командованию, что солгал.

В ходе судебного процесса подозреваемый заключил соглашение со следствием, где признал свою вину и раскаялся. Как указано в деле - военный разведен и воспитывает ребенка 2008 года рождения.

Криворожский районный суд Днепропетровской области признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение от военной службы. Его приговорили к 1 году лишения свободы. Однако суд заменил этот срок на наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих сроком 1 год, а именно в течение этого времени в пользу государства будут отчислять 10% от денежного довольствия солдата.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Закарпатской области отец двоих детей отказался от мобилизации, потому что у него с детства проблемы с почками. ВВК признала мужчину пригодным к службе в армии во время военного положения.

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