Мобилизированные без паспортов не получают выплат: омбудсмен забила тревогу

Мобилизированные без паспортов

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Команда Офиса военного омбудсмена во время инспекций учебных центров и армейских подразделений столкнулась с тревожной проблемой: часть бойцов оказалась совсем без документов. Некоторые потеряли их в горячих точках на фронте, но многие новобранцы попали в учебные части уже без документов. Это большая проблема, ведь без паспортов мобилизованные даже не имеют права на законные выплаты.

Об этом сообщили в Офисе военного омбудсмена.

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Как отсутствие паспортов у мобилизованных блокирует их законные выплаты

Из-за этого военные сталкиваются с преградами в финансовых и социальных вопросах — у них нет возможности ни открыть счет в банке, ни получать законное денежное обеспечение, ни пользоваться базовыми админуслугами.

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Обычно финансовые учреждения могут идентифицировать клиента по военно-учетному документу. Но для многих мобилизованных и это становится очередным квестом с препятствиями. Привычные бумажные книжечки уже ушли в прошлое, современные пластиковые карточки еще не поступили в оборот, а электронная версия недоступна тем, кто до сих пор не оформил паспорт ID-карту.

В результате бойцам выдают обычные справки без фотоснимков, по которым банки просто не вправе проводить верификацию личности.

Вырваться самостоятельно в ближайшее отделение миграционной службы или ЦНАП, чтобы пройти биометрию и заказать новый паспорт, на этапе подготовки, выполнения боевых задач или прохождения реабилитации физически нереально.

«Решить этот вопрос могли бы выездные группы подразделений Государственной миграционной службы (ГМС). Но у военных частей нет алгоритма, как организовать такой выезд», — пишут в Офисе военного омбудсмена.

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К ГМС официально обратились с требованием создать единый механизм. Государственным органам предлагают четко урегулировать следующие нюансы:

Кто именно от воинской части может напрямую обращаться к ГМС; Какие документы необходимы для организации выезда; В какие сроки в воинскую часть может прибыть мобильная группа; Как сократить процедуру установления личности при восстановлении паспорта.

По замыслу авторов инициативы схема должна работать максимально просто: подразделение подает заявку, выездная бригада прибывает на локацию, проводит фотофиксацию, собирает бумаги, а впоследствии доставляет готовые документы обратно.

Параллельно готовятся инициативы для других инстанций, которые облегчат банковскую проверку бойцов, расширят статус временных военно-учетных справок и уменьшат финансовые расходы на перевыпуск паспортов.

«Услуга должна быть максимально доступной военнослужащему. Не он должен договариваться с учреждением по оформлению паспорта и искать возможности туда доехать. Услуга должна приехать к нему», — говорит главный специалист управления обеспечения реализации прав военнослужащих Сергей Бреус.

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Что будут делать с произволом ТЦК

Напомним, новый министр обороны Евгений Хмара вместе с командой и правительством присоединится к решению проблемы незаконных действий ТЦК через политический процесс.

Об этом заявил заместитель главы Минобороны Василий Шкураков во время часа вопросов к правительству, подчеркнув, что непосредственное руководство работой ТЦК входит в компетенцию Генштаба и командование Сухопутных войск.

По словам Шкуракова, Минобороны уже начало консультации по этому поводу с назначенным главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и главой Генштаба Игорем Скибюком. Все общие меры по урегулированию этой ситуации будут отражены в правительственном плане действий на текущий и последующие годы.

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