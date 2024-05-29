Мобилизированные экс-узники уже взяли в плен оккупанта – заместитель главы Минюста

Еще позавчера министр юстиции Денис Малюска уверял, что мобилизованные осужденные проходят подготовку и к участию в боевых действиях не привлекались.

Первые приговорившиеся к ВСУ осужденные уже взяли в плен российского военного.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью hromadske

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Высоцкая заверила, что осужденные, которые идут служить сейчас, делают это абсолютно контролируемо – после проверки согласно закону. Поэтому беспокоиться украинцам, что "преступники получили оружие", не стоит.

"Работы на фронте много, не обязательно с оружием. Но даже если с оружием, у меня уже есть успешный кейс: поступила информация, что одни из первых осужденных взяли в плен россиянина", – говорит заместитель министра.

Заметим, что заявление Высоцкой об осужденных, пленивших россиянина, довольно противоречиво. Ведь после подписания закона президентом о возможности мобилизации заключенных прошло всего 12 дней, в то время как на подготовку мобилизованных предусмотрено минимум месяц. Кроме того, позавчера, 27 мая, министр юстиции Денис Малюска заверил, что мобилизованные осужденные проходят подготовку и к участию в боевых действиях не привлекались.

Напомним, 8 мая Рада приняла закон №11079-1, который дает разрешение некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Владимир Зеленский 17 мая подписал этот документ.

Ранее военный, комментируя мобилизацию осужденных, заявил о рисках для армии от "блатных".

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