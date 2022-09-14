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Мобилизированные из Горловки массово пишут рапорты, чтобы не воевать в Украине, а вражеские системы ПВО эвакуируются вглубь ОРДЛО

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Мобилизированные из Горловки массово пишут рапорты, чтобы не воевать в Украине, а вражеские системы ПВО эвакуируются вглубь ОРДЛО

Фото: Associated Press

В результате успешных действий сил обороны и уничтожения большого количества живой силы противника, морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое.

"ЛДНРовцы" массово пишут отказы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"Командование подразделений оккупационных войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях. Как следствие, до 50 мобилизованных военнослужащих оккупационных войск из Горловки написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях", — говорится в сообщении.

Также оккупанты пытаются сохранить технику ПВО. Они пытаются организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны в глубь временно захваченных территорий и на территорию российской федерации. Так, в ночь с 11 на 12 сентября, в Луганской области, были замечены колонны с комплексами С-300 и Бук, следовавшие из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.

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