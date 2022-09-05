Мобилизированные из ОРДЛО обижены на россиян, потому что те дискриминируют их статус — Генштаб

Им не выплачивают надбавки за боевые действия, в отличие от россиян.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"В очередной раз военнослужащие 2 армейского корпуса (ред. — "Народная милиция" ДНР") отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными. Личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок в отличие от российских военных в других воинских частях. Кроме того, отсутствует качественное медицинское обеспечение. Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава", — отметили в Генштабе.

Напомним, что США создали группу по расследованию военных преступлений России в Украине. Ее возглавил "охотник за нацистами". Эли Розенбаум 36 лет работает в Минюсте США. За это время он помог лишить гражданства более ста нацистов, подозреваемых в военных преступлениях.

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