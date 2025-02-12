Мобилизированные смогут подписывать контракты с четкими сроками службы: подробности

В Украине мобилизованные могут подписать контракт с четкими сроками военной службы и соответствующими финансовыми требованиями. В частности это касается годового контракта для 1-24-летних украинцев.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса.

"Это первый этап из большей программы, где речь пойдет о возможности подписания уже мобилизованными гражданами контрактов с четкими сроками и тоже соответствующими финансовыми требованиями. Речь идет о том, чтобы планово отказаться от мобилизации", — рассказал представитель ОП.

Украинцам возраст которых от 18 до 25 лет, предлагают добровольно присоединиться к рядам ВСУ. По словам Палиса, это тестовый пилотный проект, предполагающий заключение краткосрочного контракта с финансовыми вознаграждениями, дополнительными бонусами в виде годовой отсрочки после его завершения и возможностью выезда за границу.