Мобилизированных мужчин из "ЛДНР" посылают как пушечное мясо для выявления позиций ВСУ

Неподготовленные подразделения из "ЛДНР" ВСУ расстреливают как в тире.
Оккупанты используют мобилизованное из ОРДЛО как пушечное мясо для выявления огневых позиций ВСУ.
Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Российские оккупанты активно "мобилизуют" мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО. Такие подразделения слабы с низкой подготовкой, организацией и моральным состоянием.
Как рассказывают сами "мобилизованные", россияне используют их как "живца" для выявления позиций ВСУ. Подразделения не боятся потерять, поэтому отправляют на военных автомобилях на линию столкновения, и таким образом определяют расположение огневых позиций ВС Украины.
Так, одно из таких подразделений, насчитывавшее 250-300 человек за два дня 16-17 марта потеряло около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении. Останки вернувшегося в Херсонскую область подразделения абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.
Напомним, что в Киеве за государственную измену задержали бывшего первого заместителя главы Фонда госимущества – мужчина во время войны передавал оккупантам данные о размещении военных и техники Вооруженных сил Украины.