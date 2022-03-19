Мобилизированных мужчин из "ЛДНР" посылают как пушечное мясо для выявления позиций ВСУ

Мобилизированных мужчин из "ЛДНР" посылают как пушечное мясо для выявления позиций ВСУ

Неподготовленные подразделения из "ЛДНР" ВСУ расстреливают как в тире.

Оккупанты используют мобилизованное из ОРДЛО как пушечное мясо для выявления огневых позиций ВСУ.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Российские оккупанты активно "мобилизуют" мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО. Такие подразделения слабы с низкой подготовкой, организацией и моральным состоянием.

Как рассказывают сами "мобилизованные", россияне используют их как "живца" для выявления позиций ВСУ. Подразделения не боятся потерять, поэтому отправляют на военных автомобилях на линию столкновения, и таким образом определяют расположение огневых позиций ВС Украины.

Так, одно из таких подразделений, насчитывавшее 250-300 человек за два дня 16-17 марта потеряло около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении. Останки вернувшегося в Херсонскую область подразделения абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях.

Напомним, что в Киеве за государственную измену задержали бывшего первого заместителя главы Фонда госимущества – мужчина во время войны передавал оккупантам данные о размещении военных и техники Вооруженных сил Украины.