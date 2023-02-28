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Мобилизированный из Коломыи получил срок, потому что отказался воевать

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Мобилизированный из Коломыи получил срок, потому что отказался воевать

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание.

Мобилизированный из Коломыи в Ивано-Франковской области отказался выполнить приказ командира о выбытии из воинской части в район выполнения боевых задач.

Коломыйский горрайонный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде шести месяцев ареста с отбыванием на гауптвахте, говорится в решении суда.

Отмечается, что 27 декабря 2022 Игорь Федаш, ознакомленный с приказом командира и распоряжением штаба отдельной горно-штурмовой бригады, не желал выбыть за пределы области и открыто отказался выполнить законный приказ командира. Таким образом, он совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст. 402 УК. Свою вину мобилизованный признал, говорится в решении.

Напомним, мобилизованный из Тернополя Богдан Покитко погиб на фронте менее чем через месяц после получения повестки. Прокуратура подозревает небрежное отношение к военной службе.

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2356
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