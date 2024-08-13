Мобилизированный отец троих детей скрылся со службы: как его наказали

В Киевской области к испытательному сроку приговорили мобилизованного отца троих детей, который в 2022 году сбежал с военной службы.

Об этом говорится в приговоре Белоцерковского горрайонного суда в Киевской области.

По данным суда, мужчина 24 августа 2022 года ушел из воинской части и скрывался до 1 декабря 2022 года. По состоянию на 2024 год мужчина уволен из армии.

В ходе досудебного следствия мужчина вину признал и заключил соглашение с прокурором.

"Согласно соглашению мужчина безоговорочно признал себя виновным в совершении уголовного правонарушения, в объеме обвинения, по квалификации по ч. 5 ст. 407 УК Украины как самовольное оставление воинской части без уважительных причин совершенное в условиях военного положения, лицом, указанным в части второй настоящей статьи, то есть военнослужащим", — говорится в материалах суда.

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и приговорил его к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Украине к 5 годам лишения свободы приговорили солдата-контрактника, который с 2022 до 2024 года скрывался от службы. На суде мужчина просил отпустить его на фронт.

Читайте также: