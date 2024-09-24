Мобилизированный после ссоры с командиром вернулся в гражданскую жизнь: его строго наказали

В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который оставил место дислокации и вернулся в гражданскую жизнь.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожья.

По данным суда, мобилизованный солдат из Днепропетровщины в октябре 2023 года покинул место дислокации. Он был задержан только в апреле 2024 года.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что покинул место дислокации после недоразумения с командиром. После этого он вернулся домой и помогал матери по хозяйству. Впоследствии мужчину задержали.

Суд проанализировал материалы дела и признал подсудимого виновным по ч.4 ст.408 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Ивано-Франковской области к 1 году лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации. На суде он утверждал, что является баптистом и ето запрещает ему брать в руки оружие.

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