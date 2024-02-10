Мобилизированный с эпилепсией скончался в первый день службы: все детали громкого скандала

Мобилизированный скончался в первый день службы. Общество шокировано, потому что мужчина имел инвалидность с детства и болел эпилепсией. Впрочем, на ВЛК он был признан полностью здоровым и пригодным к службе. Более того, он даже не имел паспорта. Громкое дело лично взял под свой контроль Уполномоченный по правам человека. На фоне таких скандалов власти предоставляют военным еще больше полномочий. Теперь они будут работать 24/7.

О деталях громкого инцидента, расширении полномочий ТЦК и "мягкой" мобилизации в Одессе — в эксклюзиве TSN.UA.

ТЦК мобилизовал мужчину с эпилепсией

В Одесской области мобилизовали мужчину с эпилепсией, он скончался в первый день службы. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что: "во время мониторинга интернет-сети обнаружил информацию о мобилизации ТЦК Одесской области гражданина Украины, который имел инвалидность с детства, болел эпилепсией и умер в воинской части в первый же день службы".

Лубинец направил запрос в специализированную прокуратуру в сфере обороны. Омбудсмен сообщил, что смерть мужчины расследуют по факту непроведения медосмотра военнообязанного и неоказания медицинской помощи.

Детали трагедии

Трагический инцидент произошел летом прошлого года. Детали смерти мужчины просто шокируют. В августе 2023 года появилась информация, что в Одесской области военкомат мобилизовал 29-летнего мужчину, который имел проблемы со здоровьем. Он прошел медкомиссию через два часа и сразу оказался в воинской части.

Ночью в тот же день ему стало плохо: его тошнило. На утреннем строю у мужчины произошел эпилептический приступ и он потерял сознание. Однако врачи не предоставили ему квалифицированную помощь. Впоследствии у него произошло еще одно нападение, и врачи констатировали смерть.

Читайте на ютубканале ТСН: ШОК! Умер в первый день службы! ТЦК мобилизовал мужчину с эпилепсией!

Об умершем в воинской части Борисе говорят только хорошее: "Был местным добряком, которого знало все село. Работал на местном рынке, зарабатывал копейку на жизнь. Мужчине было 29 лет. Говорят, что даже не имел паспорта".

Кто виноват?

Возникает вопрос – почему ТЦК допустил мужчину в службу, если он с детства имел инвалидность и был болен эпилепсией? Оказалось, что документы о том, что Борис здоров и пригоден к военной службе ТЦК, получил от медиков больницы, где мужчина проходил медицинскую комиссию. Об этом отметила представитель Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк. Она сообщила, что: "Решение было медицинской комиссии. ТЦК принял документы от медиков, что здоров и пригоден. А комиссию прошел в больнице, поэтому и комментировать должны они".

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Но оказалось, что не все столь однозначно. В социальных сетях люди стали намекать на незаконные действия ТЦК по этому делу. Вот что пишут в сети:

Чтобы выполнить востребованный план ГШ, и не пойти самому воевать, Гаврилов и его пособия, решили отправить в ВСУ больного человека (хотя своего сына отправил в рейс). Все в районе знали кто такой Борька и его болезни, но план дороже чести офицера. Пара звонков военкома в больницу и человек, неадекватный с детства, с эпилепсией (в сопровождении какого-то кабана в военной форме), с шизофренией и алкоголизмом за 2 часа проходит мед комиссию и оказывается в части", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Одесской ОВА Олег Кипер заверил, что шокирован случившимся и сообщил, что Специализированная военная прокуратура области расследует этот инцидент. Цитирую: "У меня так же, как и у общества, много вопросов «почему?» я должен дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий служебных лиц Березовского ТЦК, которые проводит Специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства.Я убежден, что все виновные должны быть наказаны. Публично".

Дело на контроле омбудсмена

Но почему-то до сих пор никто не наказан и только сейчас это дело получило широкую огласку. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в органы военного командования по усилению контроля и соблюдения требований законодательства во время мобилизационных мероприятий, военного учета граждан и прохождения ими ВЛК в ТЦК и СП, а также взял это дело под личный контроль.

ТЦК будут работать 24/7

И пока одни пытаются установить справедливость и призывают соблюдать действующее законодательство, другие откровенно пренебрегают этим. Более того, даже пытаются подстроить его к реалиям «ласковой» мобилизации. К сожалению, не принимая во внимание нормы Конституции.

Да, Кабмин расширил полномочия ТЦК на время мобилизации и военного положения и разрешил выполнять свои обязанности 24/7. То есть рассматривать дела об административных правонарушениях и штрафовать; организовывать ВЛК военнообязанных; вести учет военнообязанных и учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ во время мобилизации и военное время — теперь можно круглосуточно.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил для чего правительство приняло такое решение, "чтобы избавиться от разрыва с событиями на фронте". По его словам, нововведение касается кадровых изменений, происходящих в ТЦК и регламента и тайминга работы. Вот что сказал Подоляк:

"На мой взгляд, Кабмин идет навстречу ТЦК — чтобы они работали не с 9 до 18 дня, потому что у войны нет перерыва на обед. Чтобы избавиться от этого разрыва, что кто-то работает в определенное время, а на фронте — 24 на 7. И чтобы была правильно построена логистика подготовки людей, нужно, чтобы ТЦК работали иначе".

"Кроткая" мобилизация в Одессе

А дальше об инцидентах с ТЦК, которые шокируют общество. Так, в Одессе жители показали кадры, на которых в автомобиле разбили окно из-за неостановки по требованию ТЦК. Событие произошло на одном из оживленных городских перекрестков. Инцидент зафиксировал видеорегистратор встречного автомобиля.

Микроавтобус военкомов и полицейская машина припарковались по обе стороны дороги перед пешеходным переходом. Пока транспортный поток стоял на красный свет, к подъезжающей машине подошли двое, вероятно, жестами приказывая водителю остановиться и выйти из авто.

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Когда загорелся зеленый свет, водитель начал трогаться с места. В этот момент мужчина, подбежавший к авто ударил локтем в стекло задней двери со стороны водителя. В местных пабликах отмечают, что окно, вероятно, выбил полицейский, потому что этот мужчина был одет в черную форму, которая очень похожа на форму правоохранителей. А вот военкомы в этот момент преспокойно стояли на обочине.

Существует и вторая видеозапись происшествия, опубликованная свидетелем-пешеходом, который на момент инцидента находился по другую сторону проезжей части. Он утверждает, что в машине, в которой разбили окно, находился ребенок. На видео слышны ее крики.

Днем ранее стало известно, что Кабинет Министров предоставил право Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки работать круглосуточно во время проведения мобилизации и/или во время военного положения.

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