Мобилизированный с эпилепсией умер в первый день службы: в ВСУ прокомментировали случай

Правоохранители продолжают расследовать дело мобилизованного с эпилепсией, скончавшегося в первый день службы. Документы о пригодности мужчины к службе ТЦК получили от медиков больницы, в которой он проходил медкомиссию.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Собственно, Вооруженные силы не заинтересованы, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья. Они неспособны будут выполнять боевую задачу, применяться в боевой работе, поэтому ни один командир в этом не заинтересован. Но решение о призыве на службу о мобилизации принимается на основании соответствующих документов. Омбудсмен также отметил, что в настоящее время продолжается досудебное расследование, в котором четко выявлены два основных акцента — это непроведение надлежащего медицинского осмотра перед призывом и некачественное оказание помощи непосредственно во время этого инцидента, поэтому в ТЦК в данном случае опирались на соответствующие документы. По документам, которые были предоставлены, предварительно, гражданин прошел комиссию по месту жительства во врачебном заведении. Отмечу, что военно-врачебные комиссии, работающие в таком случае, определяя пригодность военнообязанных к службе, организуются и функционируют на базе местных органов. Таким образом, пройдя военно-врачебную комиссию, он предоставил ТЦК документы, в которых было указано, что он здоров и пригоден. В центре комплексирования нет профессионалов, способных найти степень годности либо здоровья данного гражданина. Поэтому сейчас идет досудебное расследование. С нашей стороны происходит полное содействие этому расследованию, предоставление всех данных, свидетельств участников события, для того чтобы установить сам процесс — на каком этапе произошла роковая ошибка, человек с таким состоянием здоровья оказался на военной службе. Со стороны военного командования происходит полное содействие. Мы заинтересованы, чтобы на службу шли мотивированные здоровые люди", – сказала она.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Ширяево в Одесской области умер мобилизованный, который был болен эпилепсией.

Пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщила, что военнослужащий скончался в день прибытия в воинскую часть в Николаевской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Глава Ширяевской центральной районной больницы Валерий Бень в комментарии ТСН.ua рассказал, что располагает отчетом руководства ВЛК относительно мобилизованного Бориса Глушака.

"У меня есть объяснительная от руководителя нашей ВКЛ. На учете у врача-психиатра, нарколога и невролога Борис Глушак не состоял. За медицинской помощью по поводу шизофрении, эпилепсии, психрасстройств не обращался. За последние пять лет за медицинской помощью он не обращался совсем. И жалоб не было в то время, когда проходил комиссию", — сообщил врач.

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