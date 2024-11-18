Мобилизированный сбежал с фронта после приказа идти на штурм: он вернулся в гражданскую жизнь и поплатился

В Запорожье к 6 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, сбежавшего с линии фронта после приказа командира идти на штрурм. Он отметил, что отказался от этого из-за отсутствия подготовки личного состава.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

По данным суда, мобилизованный 19 октября 2023 покинул место дислокации воинской части и вернулся в гражданскую жизнь. Военного задержали только в апреле 2024 года.

На суде мобилизованный вину признал частично: "Свои действия обуславливает тем, что он получил приказ на штурмовые действия с неопытным составом. Поэтому он отказался от выполнения приказа и, в дальнейшем, покинул расположение части. Подтверждает, что находился дома до апреля 2024 года. Однако утверждает, что не намеревался уклоняться от военной службы, а потому в в апреле 2024 года самостоятельно обратился на блокпост".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.4 ст. 408 УК Украины. Его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за своего возраста.

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