Мобилизированный сбежал со службы и вернулся в гражданскую жизнь: его строго наказали

В Харькове к 5 годам лишения свободы приговорили военного Нацгвардии, который самовольно покинул воинскую часть и не вернулся на службу.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова.

По данным суда, мобилизованный солдат Нацгвардии с 17.07.2023 по 08.04.2024 находился за пределами части.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он подтвердил, что ушел со службы и вернулся в гражданскую жизнь.

В воинской части считают, что солдат "по своим профессиональным, деловым и моральным качествам не отвечает занимаемой должности". Его так охарактеризовали по месту службы: "программу боевой и специальной подготовки усвоил на общую оценку "удовлетворительно". Материальную часть закрепленного за ним оружия знает не удовлетворительно, пользуется ею уверенно. Лично не дисциплинирован. Иногда опаздывает на построение. К выполнению служебных обязанностей. ставится не ответственно. С другими военнослужащими общается невежливо. Своим поведением провоцирует конфликты.

Суд проанализировал материалы дела и признал солдата виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда

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