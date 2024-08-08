Мобилизованный сбежал со службы и вернулся к гражданской жизни: мужчину строго наказали

В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного за то, что он сбежал с военной службы и вернулся к гражданской жизни.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожье.

По данным суда, 27 октября 2023 года военного назначили на должность стрелка-помощника гранатометчика. 3 ноября 2023 года мужчина скрылся с военной службы. Он был задержан 22 апреля 2024 года.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он объяснил, что действительно покинул место дислокации в Запорожской области. Почему так поступил – не помнит.

"Это время он работал неофициально на строительстве. Мер по возвращению к месту несения службы и воинской части не принимал и о своем местонахождении в органы командования, в органы военного и гражданского управления не сообщал. В совершенном раскаивается, осуждает свои действия", — говорится в материалах суда.

Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст .408 УК Украины и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, на Волыни мужчина получил повестку и написал отказ от мобилизации.

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