Мобилизированный вернулся в гражданскую жизнь из-за гибели своего сына: его наказали

В Чернигове к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, сбежавшего с военной службы. На суде он заявил, что ему нужно время, чтобы оправиться после смерти своего сына.

Об этом говорится в приговоре Черниговского районного суда Черниговской области.

По данным суда, мобилизованному по семейным обстоятельствам дали отпуск с 24 октября по 2 ноября 2023 года. Однако он так и не вернулся на службу. 16 июля 2024 года мужчина самостоятельно пришел в ГБР.

На суде он вину признал и раскаялся. Мобилизованный рассказал, что пока он был на учениях в Великобритании во время пожара погиб его сын Матвей. Тогда мужчине дали отпуск и он приехал на похороны ребенка. Он отметил, что был в подавленном состоянии из-за трагедии в семье. Впоследствии его с женой хотели изъять других детей, а потому он не вернулся на службу, чтобы ходить на суды. Когда детей у семьи таки отобрали, он вернулся на службу.

Однако суд установил, что "во время беседы службы по делам детей Бердичевского городского совета с подсудимым последний сообщил, что не намерен забирать в настоящее время детей на воспитание, просил не оставлять детей с матерью и не возражал относительно отобрания от него детей в судебном порядке. Во время судебного разбирательства он написал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие и непризнании исковых требований, никаких доказательств в обоснование возражений против заявленных требований не предоставил, будучи в подготовительном заседании проявил полное равнодушие к будущей судьбе детей".

"Показания обвиняемого относительно уважительности причин несвоевременной явки обвиняемого на службу суд признает такими, которые не подтверждены объективными доказательствами и расценивается судом как избранный способ защиты с целью избежания уголовной ответственности", - говорится в пояснении суда.

Мужчину признали виновным по ч.5 ст.407 УК Украины и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда

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