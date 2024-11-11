Мобилизированный заявил, что две воинские части отказались брать его на службу: что он им говорил

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который утверждал, что две воинские части отказались взять его на службу.

Об этом говорится в приговоре Тростянецкого районного суда Сумской области.

По данным суда, весной 2024 года мужчине дали повестку на прохождение военной службы, однако он уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину отрицал и пояснил, что еще в 2023 году прошел ВВК, которая обнаружила у него проблемы с сердцем.

"Врач-кардиолог сказал, что у него есть заболевания сердца и нужно делать операцию. Далее его направили в г. Сумы на осмотр врачом-кардиологом. Врач-кардиолог в г. Сумы сказал, что нужно ехать в г. Киев на операцию, но для этого нужно 70-80 тыс. грн. Поскольку таких средств у него нет, поэтому он вернулся в военкомат г. Тростянец. Тростянец. Затем он пошел в больницу и ему подписали заключение комиссии. С этим заключением комиссии он пошел в военкомат. В заключении было указано о пригодности к военной службе", - говорится в материалах дела.

Далее мужчина утверждал, что ему дали повестку, однако две воинские части отказались его брать на службу.

"Ему дали повестку на какой-то день и он появился в этот день с вещами. Его отправили в г.Сумы, а затем повезли во Львовскую область. Во Львовской области он прошел медкомиссию, где ему сказали, что он непригоден к службе и отправили в г. Чернигов в воинскую часть. Там он также проходил врачебную комиссию и ему сказали, что он непригоден к службе и отправили домой", - говорится в материалах суда.

Житель Сумщины настаивал, что он не получал весной 2024 года повестку, однако работники ТЦК это отрицали и предоставили суду документы.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации.

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