"Мобилизуем дедов и больных": в Третьей штурмовой заявили об ухудшении состава армии

Уровень личного состава становится все хуже, все об этом знают.

Реклама

Мобилизация в Украине, а именно текущие подходы к пополнению армии, лишь ухудшают качество личного состава и подрывают справедливость призыва во время военного положения.

Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник Вооруженных сил Украины Максим Жорин.

«Понимаю, что кто-то решает таким образом выполнение планов, но из-за того, что мы мобилизуем бомжей, дедов и больных, никому в армии лучше не становится», — написал Жорин, подчеркнув, что качество пополнения с каждым годом падает.

Реклама

По словам Жорина, проблема — не только в подготовке новобранцев, но и в том, какие категории граждан попадают в ряды.

«С каждым годом уровень личного состава становится все хуже, все об этом знают. Это зависит не только от подготовки, но и от того, какие категории граждан попадают в армию».

Он также указал на неравномерность подходов.

«Спортзалы и рестораны в городах не трогаем, присылаем в подразделения бомжей», — констатировал он.

Реклама

Жорин подчеркнул, что в противостоянии с РФ Украина никогда не сможет побеждать количественно, поэтому ставит ставку на качество вооружения и подготовку:

«Наш единственный вариант — технологическая и подготовленная армия. Однако нет ни малейшего смысла в таких лозунгах, если пополнять войско людьми, которые ни физически, ни морально не смогут дотянуть даже до конца учебного этапа», — добавил Максим Жорин.

Он заявил о необходимости честного и справедливого подхода к мобилизации.

«В первую очередь, этот пост о справедливости мобилизации. До которой у нас очень далеко», — написал он, призвав к пересмотру отбора и механизмам комплектования.

Реклама

Напомним, ранее в Третьей штурмовой отреагировали на новые контракты для ВСУ. Максим Жорин раскритиковал некоторые механизмы мотивации для вступления в ряды Вооруженных Сил Украины.