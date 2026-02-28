- Дата публикации
Мобилизируют ли до 25 лет после прохождения БОВП: ответ адвоката
Адвокат объяснила, при каких условиях, до 25 лет все же могут мобилизовать.
Базовая общая военная подготовка стала заменой срочной службе в Украине. Многих интересует, подлежат ли принудительной мобилизации юноши до 25 лет сразу после выучки.
Адвокат Полина Дудчак на портале адвокатского объединения АКТУМ объяснила все нюансы.
Что такое БОВП и для чего ее ввели
Базовая общая военная подготовка — это обязательный процесс подготовки граждан, состоящих на военном учете. БОВП была введена как современная альтернатива срочной службе, от которой государство решило отказаться. Параллельно с этим существует понятие базовой военной службы. Цель этих нововведений — обеспечить население базовыми военными навыками в условиях военного положения.
Как объясняет адвокат, успешное прохождение БОВП юношами, еще не достигшими 25-летнего возраста (границы, с которой начинается всеобщая мобилизация), не является основанием для их принудительной отправки на фронт.
«Такие лица могут быть призваны на военную службу только с их согласия», — отмечает юрист.
То есть базовым правилом остается добровольность. Принудительная мобилизация в этой возрастной категории невозможна, даже если молодой человек имеет за плечами сертификат о прохождении общевойсковой подготовки.
По словам адвоката, статья 23 обновленного закона о мобилизации четко декларирует, что военнообязанные, прошедшие базовую подготовку или службу, не подлежат мобилизации до достижения 25 лет.
«Подводные камни» закона: когда все-таки могут мобилизовать
Несмотря на общее правило, украинское законодательство содержит некоторые исключения, которые косвенно усложняют этот процесс. Адвокат предупреждает, что существуют юридические нюансы, из-за которых юноша может оказаться в рядах ВСУ.
По ее словам, главным «подводным камнем» является зачисление военнообязанного в оперативный резерв. Если гражданин, прошедший БЗИН и не достигший 25-летнего возраста, по тем или иным причинам был причислен к такому резерву, его статус меняется. В таком случае государство оставляет за собой право мобилизовать его в ряды Вооруженных Сил Украины на законных основаниях.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, достижение 25-летнего возраста в Украине означает изменение статуса гражданина с «призывника» на «военнообязанного». Ранее этот переход часто сопровождался требованием личной явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, прохождение военно-врачебной комиссии и получение соответствующих документов.
Как объясняла адвокат Дарья Тарасенко, после внесения 31 июля 2025 года изменений в порядок ведения военного учета процедура была упрощена. Согласно обновленным нормам, изменение учетной категории должно происходить автоматически без обязательного присутствия гражданина.
По ее словам, теперь ответственность за своевременный перевод лица в категорию военнообязанных возложена на ТЦК и СП, которые обязаны осуществить это в течение 30 дней со дня достижения 25-летнего возраста. Таким образом, оснований требовать отдельную явку исключительно для изменения статуса пока нет.