Мобилизируют ли до 25 лет после прохождения БОВП: ответ адвоката

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

Базовая общая военная подготовка стала заменой срочной службе в Украине. Многих интересует, подлежат ли принудительной мобилизации юноши до 25 лет сразу после выучки.

Адвокат Полина Дудчак на портале адвокатского объединения АКТУМ объяснила все нюансы.

Что такое БОВП и для чего ее ввели

Базовая общая военная подготовка — это обязательный процесс подготовки граждан, состоящих на военном учете. БОВП была введена как современная альтернатива срочной службе, от которой государство решило отказаться. Параллельно с этим существует понятие базовой военной службы. Цель этих нововведений — обеспечить население базовыми военными навыками в условиях военного положения.

Реклама

Как объясняет адвокат, успешное прохождение БОВП юношами, еще не достигшими 25-летнего возраста (границы, с которой начинается всеобщая мобилизация), не является основанием для их принудительной отправки на фронт.

«Такие лица могут быть призваны на военную службу только с их согласия», — отмечает юрист.

То есть базовым правилом остается добровольность. Принудительная мобилизация в этой возрастной категории невозможна, даже если молодой человек имеет за плечами сертификат о прохождении общевойсковой подготовки.

По словам адвоката, статья 23 обновленного закона о мобилизации четко декларирует, что военнообязанные, прошедшие базовую подготовку или службу, не подлежат мобилизации до достижения 25 лет.

Реклама

«Подводные камни» закона: когда все-таки могут мобилизовать

Несмотря на общее правило, украинское законодательство содержит некоторые исключения, которые косвенно усложняют этот процесс. Адвокат предупреждает, что существуют юридические нюансы, из-за которых юноша может оказаться в рядах ВСУ.

По ее словам, главным «подводным камнем» является зачисление военнообязанного в оперативный резерв. Если гражданин, прошедший БЗИН и не достигший 25-летнего возраста, по тем или иным причинам был причислен к такому резерву, его статус меняется. В таком случае государство оставляет за собой право мобилизовать его в ряды Вооруженных Сил Украины на законных основаниях.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, достижение 25-летнего возраста в Украине означает изменение статуса гражданина с «призывника» на «военнообязанного». Ранее этот переход часто сопровождался требованием личной явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, прохождение военно-врачебной комиссии и получение соответствующих документов.

Как объясняла адвокат Дарья Тарасенко, после внесения 31 июля 2025 года изменений в порядок ведения военного учета процедура была упрощена. Согласно обновленным нормам, изменение учетной категории должно происходить автоматически без обязательного присутствия гражданина.

Реклама

По ее словам, теперь ответственность за своевременный перевод лица в категорию военнообязанных возложена на ТЦК и СП, которые обязаны осуществить это в течение 30 дней со дня достижения 25-летнего возраста. Таким образом, оснований требовать отдельную явку исключительно для изменения статуса пока нет.