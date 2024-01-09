Мобилизируют ли людей с инвалидностью ІІІ группы после принятия нового закона: ответ юриста

Нардепы предложили упразднить отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью 3 группы.

Кабмин зарегистрировал новый законопроект о мобилизации, относительно норм которого сейчас во власти ведутся дискуссии. В частности, документ предусматривает избавление от мобилизации для людей с инвалидностью III группы.

Возможен ли призыв этой категории населения и могут ли их мобилизовать в будущем, объяснил юрист Андрей Топчий.

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По его словам, в данном случае существует определенное противоречие между, с одной стороны, правом личности на здоровье (ст. 49 Конституции Украины) и воинской обязанностью (ч. 2 ст. 65 Конституции Украины).

"Каждый гражданин обязан по защите Отечества, но реализация этой обязанности возможна только тогда, когда состояние здоровья позволяет такому человеку выполнять военную обязанность", — пояснил юрист.

Топчий отметил, что сама по себе инвалидность не является основанием для освобождения лица от воинского долга. Таким основанием является принятие решения о признании лица непригодным с исключением из военного учета. В то же время лица с инвалидностью, согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют отсрочку от мобилизации.

"Мое личное мнение – мобилизация личности с инвалидностью сама по себе не противоречит Конституции Украины, но Конституции противоречило бы признанию непригодного к военной службе лица пригодным к военной службе. Здесь скорее вопрос, насколько критерии для непригодности, определенные в Приказе № 402 "О военно- врачебную экспертизу" отвечают реальным возможностям лица осуществлять функции военнослужащего. Окончательно этот вопрос может быть решен только Конституционным судом.

Конечно, это не значит, что я поддерживаю утрату отсрочки для инвалидов третьей группы. Более того, надеюсь и надеюсь, что такая отсрочка сохранится", – отметил юрист.

Ранее юрист Ростислав Кравец указал на недостатки и коррупционные риски законопроекта о мобилизации.

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