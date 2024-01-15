Мобилизируют ли людей с инвалидностью после принятия нового закона: Безуглая рассказала детали

Следует оставить добровольность мобилизации для лиц с инвалидностью всех групп и оставить группы инвалидности в законопроекте на этом этапе.

Такое мнение в Facebook высказала народная депутат Марьяна Безугла, решение об освобождении которой от должности заместителя председателя Комитета по национальной безопасности никак не вынесет Верховная Рада.

"О комментарии нардепа Елены Мошенец, что возможно, группы инвалидности в законопроекте о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы заменят на перечень болезней. Такой вариант действительно обсуждался: убрать группы инвалидности из закона и написать, что порядок определяется Кабмином. И тогда Кабмин будет определять, например, что онкобольные или больные туберкулезом не подлежат призыву, а часть лиц с третьей группой инвалидности подлежат. Эти предложения шли от Главнокомандующего ВС Украины Залужного, о чем он публично отметил в брифинге, а затем идею развил медицинский комитет Верховной Рады Украины и Министерство здравоохранения Украины", — написала нардеп.

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По словам Безуглой, идея связана еще с тем, что Минздрав планирует ликвидировать МСЭК и группы инвалидности постепенно вообще, что вполне логично, отвечает мировой практике и снизит коррупционные риски.

Пока это концепт, посмотрим, как проект перерегистрируют. Финального решения нет и я не решаю этот вопрос. Информирую, спрашивали... P.S.: Моя личная позиция – нужно оставить добровольность мобилизации для лиц с инвалидностью всех групп и оставить группы инвалидности в законопроекте на данном этапе", – подытожила депутат.

Напомним, Главнокомандующий Валерий Залужный подчеркивал, что вопрос годности к военной службе определяет не наличие разных групп инвалидности, а военно-врачебная комиссия.

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