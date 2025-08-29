Мобилизируют ли мужчин 50+ и куда: адвокат указал на нюансы

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине мобилизация мужчин от 50 лет официально не запрещена. Однако, по словам адвоката, повестки в большинстве случаев этой категории не отправляются. Это объясняется наличием медицинских проблем, часто не позволяющих признать таких военнообязанных пригодными к службе.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

По данным юристов, существует «скрытая директива» Командования Сухопутных войск, которая регулирует особенности мобилизации мужчин в возрасте 50–60 лет. Она не отменяет возможности мобилизации, но предполагает, что для этого требуется отдельное распоряжение Генерального штаба.

Как работает ВЛК для мужчин после 50

Даже если мужчина 50+ не получил повестки, в случае остановки на блокпосте, его могут доставить в ТЦК, где выдадут направление на военно-врачебную комиссию. Если по результатам ВЛК он признается подходящим, мобилизация возможна. В то же время в большинстве случаев мужчины этого возраста получают непригодность к боевым должностям, но могут быть вовлечены в другие задачи.

По словам юристов, среди сотен тысяч повесток, изданных в последнее время, ни одна не поступала мужчинам 50+. В то же время юристы подчеркивают, что это не гарантия — исключения возможны.

Какие перспективы мобилизации мужчин 50+

Общая тенденция свидетельствует: государство не делает ставку на мобилизацию мужчин старшей возрастной категории. Однако военные подчеркивают — даже в 50 лет можно приносить пользу в армии, если правильно определить функции.

Напомним, в следующем году Минобороны планирует ежемесячно мобилизовывать 2500 украинцев, а также обеспечить поток добровольцев, заключающих 3500 контрактов в месяц.

Также во время мобилизации в Украине права военнообязанных чрезвычайно актуальным вопросом. Согласно действующему законодательству, прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) является обязательным этапом для определения пригодности к службе. Однако существуют четкие правила, когда направление на ВЛК законно, а когда противозаконно.