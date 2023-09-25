Мобилизируют ли в армию мужчин с инвалидностью ІІІ группы: объяснение юриста

В настоящее время лица с III группой инвалидности не подлежат мобилизации.

Украинские нардепы предложили мобилизовывать в армию с инвалидностью с их согласия.

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады Украины

ТСН.ua выяснял, могут ли мобилизовать людей с инвалидностью ІІІ группы.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью;

согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением ВЛК).

Заметим, что в статье закона не указана конкретная группа инвалидности, поэтому можно считать, что и лица с ІІІ группой тоже не подлежат мобилизации. Они смогут идти в армию на добровольной основе.

Адвокат Иван Либерман в комментарии "Фактам" утверждает, что ІІІ группа – это легкая инвалидность, то есть это легкие расстройства здоровья, с которыми человек может воевать.

"Участвовать в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и т.д. То есть служба в войске ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба", — говорит адвокат.

Кроме того, он обращает внимание на коррупционную составляющую.

"Многие украинцы еще до войны подделали себе справки об инвалидности III группы. Чтобы получать социальные выплаты, льготы, ездить в санатории и т.д. Таким образом, много здоровых людей, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а потом и обязательно служить в армии", – говорит Иван Либерман.

Либерман также прокомментировал детали законопроекта и словосочетания "мобилизовать с их согласия".

"Как свидетельствует практика, все, что временное или по согласию, очень быстро начинает быть обязательным, еще и под ответственность", — предполагает эксперт.

Ранее мы писали, могут ли призвать в армию сразу нескольких членов семьи.

Читайте также: