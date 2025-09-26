82-летнего Иосифа забрали в больницу / © Hromadske.ua

Тяжелобольного 82-летнего Иосифа Малицкого, который остался один в доме без присмотра из-за мобилизации единственного сына, забрали в Золочевскую центральную районную больницу Львовской области.

Об этом рассказал староста села Сасов Михаил Гетманчик, пишет hromadske.

«Я обращался за помощью ко многим людям. И мне наконец перезвонили из больницы и сообщили, что готовы мужчину принять. Приехали и забрали его», — сказал староста.

По его словам, за дедушкой должным образом ухаживают и «он там имеет все условия». Однако пожилой мужчина жалуется, что хочет обратно домой. Но, скорее всего, пока его сына не увольняют из армии, старичок будет находиться в больнице.

Староста также отметил, что мобилизованный 44-летний сын Иосифа, Владимир, уже занимается своим увольнением, в том числе собирает документы. Раньше Владимир три дня не выходил на связь, потому что, скорее всего, у него на полигоне забрали телефон.

«Ему удалось нам позвонить уже с полигона, он попросил послать ему нотариально заверенные все документы. Именно сегодня я их послал ему по почте», — добавил староста.

Без присмотра в семье Малицких осталось большое хозяйство. Два быка односельчане решили продать.

Двух из трех быков соседи продали, потому что боятся за ними ухаживать. Взрослые быки — довольно агрессивные животные, и знают только хозяина / © Hromadske.ua

Уходом за еще двумя коровами, теленками, десятками кур и цыплят, уток и утят занимается односелица.

Львовский областной ТЦК инцидент не комментировал.

В комментарии изданию адвокат Роман Лихачев пояснил, что теперь, после мобилизации, мужчину могут уволить по меньшей мере через месяц.

«ТЦК часто использует то, что человек формально имеет право на отсрочку, но не подал своевременно заявление, значит, его можно мобилизовать… Возможно, какого-то документа не хватало. Самый простой вариант это подать заявление на увольнение по обстоятельствам, а именно уход за отцом с инвалидностью. Он подаст необходимые документы и через месяц будет уволен. У меня на практике с продолжением отсрочки часто бывают ситуации, когда сначала у человека не принимают документы, а потом мобилизуют, потому что он уже не успел их подать», — отмечает Роман Лихачев.

Напомним, что в селе Сасов Золочевского района Львовской области пожилой мужчина, прикованный к кровати, остался сам в доме без присмотра. Его единственный сын, ранее заботившийся о нем, был мобилизован, когда пришел в ТЦК продлевать отсрочку.