Не успел в ЦНАП: суд признал законной мобилизацию / © ТСН.ua

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Мужчина, который воспитывает ребенка с инвалидностью, пытался оформить отсрочку от мобилизации через ЦНАП, однако не успел получить соответствующее подтверждение. На следующий день его забрали в ТЦК и мобилизовали.

Что решил суд, передает «Судебно-юридическая газета».

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Мужчина не успел продлить отсрочку

Истец ссылался на то, что у него есть ребенок с инвалидностью, следовательно, согласно законодательству, он имел право на отсрочку от призыва во время мобилизации. Более года он исправно ходил в свой районный ТЦК и продлевал отсрочку каждые три месяца. Однако 5 ноября 2025 года срок действия очередной справки истек.

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Для оформления соответствующего документа мужчина обратился в центр предоставления административных услуг. Однако процедура не была завершена до того момента, когда его задержали сотрудники ТЦК.

По данным судебного дела, между обращением мужчины и его мобилизацией прошел всего один день. В военкомате он прошел ВВК, был признан годным и получил приказ о мобилизации.

ТЦК не обращал внимание на то, что в системе «Оберіг» уже содержались все сведения о его прежних отсрочках.

Что решил суд

Апелляционный суд пришел к выводу, что само намерение оформить отсрочку через ЦНАП не создает автоматического права на освобождение от мобилизации, если соответствующая процедура еще не была завершена.

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То есть на момент призыва у мужчины не было оформленной отсрочки, а потому ТЦК юридически имел правовые основания для его мобилизации.

Апелляционный суд подчеркнул, что реализовать право на отсрочку можно только до момента обретения статуса военного. Таким образом, по этому делу апелляционный суд оставил решение в пользу правомерности мобилизации мужчины.

В суде отметили, что мужчина мог подать своему командованию официальный рапорт на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам, как отец, воспитывающий ребенка с инвалидностью. Однако вместо этого он в феврале 2026 года сбежал в СОЧ.

Ранее во Львове 21-летний сын военного заявил, что его ударили и распылили в глаза газ работники ТЦК.

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