Мобилизованного две воинские части отказались брать на службу: что он говорил и как это закончилось

В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации. В суде он рассказал, что две воинские части не взяли его на службу после того, как он рассказал им о своем состоянии здоровья.

Об этом идет речь в приговоре Великобагачанского районного суда Полтавской области.

По данным суда, в сентябре 2023 года мужчину признали годным к мобилизации. Впоследствии ему дали повестку, однако он отказался от призыва на военную службу.

На суде мужчина вину признал частично. Он рассказал, что после того, как его признали годным к мобилизации, его уволили с работы. Затем работники ТЦК возили его в две воинские части, но там, услышав о состоянии здоровья призывника, отказались брать его на службу. В ноябре 2023 года к нему снова пришли работники ТЦК и полиция. Ему пытались вручить повестку, но мужчина отказался ее брать, "поскольку у него была высокая температура и сломанные ребра". Медики подтвердили, что мужчина имеет проблемы и у него есть временная отсрочка от мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации.

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