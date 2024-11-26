Мобилизованного военные части отказывались брать на службу: что он им говорил

На суде мужчина заявил, что хочет служить в армии.

В Черкассах к испытательному сроку приговорили уклонившегося от мобилизации мужчину.

Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда г. Черкассы.

По данным суда, в июне 2024 года мужчину признали годным к службе в воинских частях обеспечения, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Ему дали повестку для отправки на военную службу, однако житель Черкасс уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он признал, что в июне действительно не пришел в ТЦК. Однако, когда ему давали другие повестки, то он прибывал в военкомат. По данным мужчины, "военные части отказываются его брать на службу в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. В подтверждение данных фактов он предоставляет копию повестки на отправку на 18.12.2024 года. Он имеет желание проходить военную службу".

По данным суда, мужчина получал еще ориентировочно 3 повестки и приходил в ТЦК. Он также состоит на учете у врача нарколога из-за употребления алкоголя.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году испытательного срока.

Напомним, в Ужгороде к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, получивший две повестки, однако на суде заявил, что категорически отказывается от мобилизации.

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