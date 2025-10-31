Момент прорыва границы на Закарпатье / © скриншот с видео

Реклама

В Закарпатской области 30 октября мобилизованный адвокат протаранил машиной шлагбаумы на границе и сбежал в Венгрию. Этот факт был зафиксирован на видео.

Об этом сообщил депутат Ужгородского городского совета, экс-журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники. Он также опубликовал эксклюзивное видео момента прорыва границы.

Инцидент произошел вечером 30 октября на пункте пропуска Великая Паладь — Надьгодош в зоне Мукачевского пограничного отряда. Мужчина прорвал границу черным авто Toyota Avensis и сбежал в Венгрию.

Реклама

«Авто с включенным дальним светом налетело на шлагбаум на въезде, смахнуло его, пролетело мимо кабины паспортного контроля, на ходу задело пограничника (тот в больнице, к счастью — без переломов) и вырубило еще один шлагбаум на выезде. Далее — граница, Венгрия», — говорится в заметке Глаголы.

По его данным, за рулем авто был 38-летний мобилизованный в июне житель Береговского района Закарпатья, который до того работал адвокатом.

Дата публикации 12:58, 31.10.25 Количество просмотров 29 На Закарпатье мобилизованный адвокат прорвал границу и бежал в ЕС

Напомним, ранее в Одесской области группа из семи украинцев пыталась прорваться через границу в Молдову на внедорожнике румынской регистрации. Увидев пограничников, водитель в панике нажал на газ. Это привело к тому, что авто съехало с дороги и перевернулось.