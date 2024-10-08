Мобилизованный, который был в плену, сбежал со службы и отказался воевать: его строго наказали

На суде мужчина вину признал, однако заявил, что не вернется на фронт.

В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мобилизованного, который покинул военную службу и вернулся домой. На суде он объяснил свой поступок психологическим состоянием.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда г. Запорожья.

По данным суда, мужчина в ноябре 2023 года скрылся со службы и вернулся в гражданскую жизнь. Он был задержан в апреле 2024 года.

На суде мобилизованный вину признал и раскаялся. Он сообщил, что его призвали на службу в 2023 году.

"Перед началом несения военной службы проходил обучение в Германии. Показал, что неоднократно он участвовал в боевых действиях, в частности, штурмах, был в плену, ранения не имел. Однажды после выполнения боевого задания из 156 военнослужащих его роты осталось в живых 11 человек. Совершение преступления с данным событием не связано, однако боевая обстановка в течение длительного времени негативно отразилась на его психологическом состоянии", — говорится в материале суда.

Мужчина добавил, что его убеждали вернуться на военную службу, однако он игнорировал это. На суде он подтвердил, что не намерен возвращаться на фронт.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.4 ст. 408 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда

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