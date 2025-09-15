Мобилизованный предупреждал россиян о дроновых атаках Сил обороны Украины: детали

СБУ задержала мобилизованного военного, который работал на врага / © СБУ

Реклама

Служба безопасности Украины задержала мобилизованного военного, который во время службы в роте ударных беспилотников на восточном фронте шпионил для России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, российский агент заблаговременно «сливал» врагу информацию о подготовке дроновых операций ВСУ на передовой. Военный сообщал о времени, направлениях вылетов и ориентировочных целях украинских беспилотников.

Реклама

Злоумышленник также передавал россиянам информацию о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях собственной бригады.

Благодаря этим данным враг наносил превентивные удары по украинским дронарям: бил из дальнобойной артиллерии и применял авиабомбы.

Отмечается, что в момент российских атак агент получал от ФСБ РФ предупредительную информацию, чтобы «выйти» из зоны потенциального поражения.

Работники СБУ задержали вражеского агента, когда он как раз готовился к передаче россиянам новой порции разведывательных данных. Украинская спецслужба также провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Реклама

По данным следствия, российским агентом оказался 26-летний житель Кропивницкого. После мобилизации в подразделение беспилотных систем мужчина начал искать выходы на работников российских спецслужб в Telegram. Впоследствии мобилизованного завербовала ФСБ и предложила сотрудничество в обмен на деньги.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, по материалам СБУ, двое российских агентов получили тюремные приговоры за попытки совершения терактов и диверсий в Киеве. Один из них пытался взорвать патрульных полицейских, другой — поджигал автомобили ВСУ и отделения «Укрпочты», используя бензин из машин своих клиентов.