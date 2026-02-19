Мобилизованный сбежал из части и на 8 месяцев вернулся к гражданской жизни: его нашли и наказали

В Украине мужчину осудили за СЗЧ / © ТСН

На Волыни Ратновский районный суд отправил за решетку младшего сержанта, который самовольно оставил место службы и скрывался от правоохранителей более восьми месяцев.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина на 8 месяцев вернулся к гражданской жизни

Как установил суд, в ноябре 2024 года мужчина был назначен на должность гранатометчика отделения взвода охраны. Однако уже 17 декабря 2024 года младший сержант не явился на утреннее построение.

Военнослужащего искали более полугода. Только в августе 2025 года его разыскали сотрудники ГБР и задержали. Все это время он проводил по своему усмотрению, игнорируя статус военного.

«Причиной правонарушения являются низкие морально-деловые качества, его неудовлетворительное отношение к выполнению обязанностей и грубое нарушение Устава ВСУ», — говорится в материалах суда.

Версия защиты

В суде обвиняемый свою вину не признал. Он выдвинул сразу несколько аргументов, чтобы оправдать свой побег:

Мужчина утверждал, что имеет II группу инвалидности с 2016 года из-за старой травмы. Заявил, что в его военном билете стоит отметка о снятии с учета, поэтому он «не обязан служить». Утверждал, что не принимал присягу и к должности не заступал.

Почему суд не поверил в «болезни»

Суд тщательно проверил все доводы мужчины и обнаружил существенные разногласия:

Никаких справок об инвалидности II группы в украинских больницах не нашли. Зато в медкарте были данные о том, что в 2022 году он успешно прошел медосмотр для получения водительских прав на грузовик.

Суд объяснил — запись о снятии с учета появилась именно потому, что мужчину призвали на службу. Когда человек становится военным, он перестает быть «военнообязанным» в реестре ТЦК, потому что уже находится в списках личного состава ВСУ.

По закону, для мобилизованных началом службы является день отправления в часть, а не сам факт присяги.

Свидетель рассказал, что мобилизованный неоднократно не прибывал на службу. В первый раз его доставляли работники Военной службы правопорядка.

«Он заявлял о нежелании служить, на здоровье не жаловался», — говорится в показаниях.

Приговор суда

Судья отметил, что в условиях военного положения закон (в частности изменения от декабря 2022 года) запрещает назначать «условное» наказание по статье 407 УК Украины.

Решение суда:

