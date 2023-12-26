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Мобилизовать можем многих, однако чем обеспечивать этих людей – вопрос открытый – экономист

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Мобилизовать можем многих, однако чем обеспечивать этих людей – вопрос открытый – экономист

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Олег Пендзин отметил, что у украинской экономики нет достаточного количества налогоплательщиков.

В Украине не созданы дополнительные финансовые возможности для дополнительной мобилизации 500 тысяч человек.

Такое мнение экономист Олег Пендзин выразил в эфире "Эспрессо" 26 декабря.

"Если власти планируют мобилизовать 450-500 тысяч человек, то для этого нужно найти где-то 500 миллиардов гривен. Где они планируют найти эти средства, мне очень трудно сказать. Поскольку сегодня экономика Украины не генерирует эти средства", – считает Пендзин.

Пендзин также отметил, что у украинской экономики нет достаточного количества налогоплательщиков.

"Сегодня экономика Украины не имеет такого количества налогоплательщиков, чтобы обеспечить дополнительную мобилизацию в 500 тысяч человек. То есть нет такого количества рабочих рук и трудоспособного населения. Это очень серьезные вопросы. Именно этот вопрос и поднял президент Зеленский. Теоретически мобилизовать такое количество лиц можно "Впрочем, стоит помнить, что война — это большие деньги. Мобилизовать мы можем много, а вот чем будем обеспечивать такое количество войск — вопрос открытый", — добавил он.

Напомним, 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

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Дата публикации
Просмотры
1350
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