"Мобилизовать половину населения": в Раде рассказали, как решить проблему ротации военных

В Украине есть мобилизационный ресурс и сейчас он известен власти.

В Украине необходимо разработать более четкий план мобилизации людей на войну, но его пока нет.

Об этом заявил член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

Он отметил, что в Украине есть мобилизационный ресурс и сейчас он известен.

"Если делать ротацию, то надо мобилизовать еще половину людей в стране. Если не делать, тогда они страдают. Что с этим делать, который хотя бы не длинный план, а хотя бы короткий, в год. видения". Видения нет. Видение – просто живем, как жили. А нас это не устраивает", — сказал Арахамия.

Кроме того, Арахамия заявил, что Генеральный штаб должен составить план войны и предоставить его руководству государства.

"Институция говорит: я хочу воевать следующий год да, мне нужно столько людей, вот столько людей мне нужно отпустить, потому что они уже столько воюют, что не могут, и мне нужно столько денег. И такого плана никто не имеет в стране", – объяснил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что Арахамия назвал "традицию", от которой зависит успешное окончание войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине идет дискуссия относительно того, стоит ли на втором году войны раскрывать потери украинских военных.

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