Мобилизовать в Украине могут и до 25: кого это касается
Человек является призывником или военнообязанным? От этой детали зависит возможность мобилизации до 25 лет, пока новый закон не вступил в силу.
В Украине проводится мобилизация мужчин до 25 лет, у которых есть статус военнообязанных. Принятый Верховной Радой закон о запрете их призыва до сих пор не вступил в силу.
Об этом сообщила руководительница правления общественной организации «Украинский центр защиты прав человека» Людмила Денисова.
«В Украине сегодня могут мобилизовать даже тех, кому еще нет 25 лет, — если государство когда-то само признало их военнообязанными. Закон, который должен был это исправить, до сих пор не работает», — написала общественный деятель.
Кто не подлежит мобилизации до 25 лет?
Мобилизации не подлежат граждане в возрасте 18 — 25 лет, которые не проходили военную службу и имеют статус призывников. Такие лица могут быть привлечены только к срочной службе (которая сейчас не осуществляется) или вступить в армию добровольно.
Кого могут мобилизовать до 25 лет?
К мобилизации могут привлекать лиц моложе 25 лет, если они ранее проходили военно-врачебную комиссию, были признаны «ограниченно годными» и зачислены в запас. В таком случае эти лица имеют статус военнообязанных.
Что изменилось после отмены статуса «ограниченно годный»?
После изменений все эти лица должны пройти повторную ВВК и получить новое заключение: годен, годен к службе в частях обеспечения или негоден.
Когда могут мобилизовать?
Человека могут мобилизовать, если он является военнообязанным и по результатам ВВК признан годным или таким, что может служить в подразделениях обеспечения.
Законопроект о запрете мобилизации до 25 лет
Законопроект №11379-д, принятый парламентом еще 9 октября 2024 года, предусматривает запрет мобилизации до 25 лет для отдельных категорий. Впрочем, по состоянию на 2026 год документ не подписал президент Украины Владимир Зеленский, поэтому закон не вступил в силу и не применяется.
Что это значит?
Если человеку еще нет 25 лет, но он находится на учете как военнообязанный, его могут мобилизовать при отсутствии отсрочки или бронирования и при условии пригодности по заключению ВВК.
Что стоит проверить?
Семье следует:
выяснить статус лица (призывник или военнообязанный),
наличие и результаты ВВК,
факт прохождения повторной комиссии после изменений,
возможные основания для отсрочки в соответствии с законодательством.
Необходимые документы
Нужно иметь:
военно-учетный документ,
заключение ВВК,
документы для отсрочки (при наличии): справки об обучении, подтверждение семейных обстоятельств и медицинские справки.
Куда обращаться в случае нарушений?
В случае возникновения проблем или нарушений можно обратиться в:
территориальный или областной ТЦК и СП,
Министерство обороны,
к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека,
суд с административным иском.
Напомним, ранее юристы объяснили, что мобилизовать до 25 лет могут офицеров запаса после военной кафедры, лиц с опытом службы или базовой общевойсковой подготовки. Остальные мужчины 18 — 24 лет считаются призывниками, а не военнообязанными, поэтому не подлежат обязательной мобилизации, но могут присоединиться к ВСУ добровольно по контракту.