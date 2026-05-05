Мобилизовать в Украине могут и до 25: кого это касается

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине проводится мобилизация мужчин до 25 лет, у которых есть статус военнообязанных. Принятый Верховной Радой закон о запрете их призыва до сих пор не вступил в силу.

Об этом сообщила руководительница правления общественной организации «Украинский центр защиты прав человека» Людмила Денисова.

«В Украине сегодня могут мобилизовать даже тех, кому еще нет 25 лет, — если государство когда-то само признало их военнообязанными. Закон, который должен был это исправить, до сих пор не работает», — написала общественный деятель.

Кто не подлежит мобилизации до 25 лет?

Мобилизации не подлежат граждане в возрасте 18 — 25 лет, которые не проходили военную службу и имеют статус призывников. Такие лица могут быть привлечены только к срочной службе (которая сейчас не осуществляется) или вступить в армию добровольно.

Кого могут мобилизовать до 25 лет?

К мобилизации могут привлекать лиц моложе 25 лет, если они ранее проходили военно-врачебную комиссию, были признаны «ограниченно годными» и зачислены в запас. В таком случае эти лица имеют статус военнообязанных.

Что изменилось после отмены статуса «ограниченно годный»?

После изменений все эти лица должны пройти повторную ВВК и получить новое заключение: годен, годен к службе в частях обеспечения или негоден.

Когда могут мобилизовать?

Человека могут мобилизовать, если он является военнообязанным и по результатам ВВК признан годным или таким, что может служить в подразделениях обеспечения.

Законопроект о запрете мобилизации до 25 лет

Законопроект №11379-д, принятый парламентом еще 9 октября 2024 года, предусматривает запрет мобилизации до 25 лет для отдельных категорий. Впрочем, по состоянию на 2026 год документ не подписал президент Украины Владимир Зеленский, поэтому закон не вступил в силу и не применяется.

Что это значит?

Если человеку еще нет 25 лет, но он находится на учете как военнообязанный, его могут мобилизовать при отсутствии отсрочки или бронирования и при условии пригодности по заключению ВВК.

Что стоит проверить?

Семье следует:

выяснить статус лица (призывник или военнообязанный),

наличие и результаты ВВК,

факт прохождения повторной комиссии после изменений,

возможные основания для отсрочки в соответствии с законодательством.

Необходимые документы

Нужно иметь:

военно-учетный документ,

заключение ВВК,

документы для отсрочки (при наличии): справки об обучении, подтверждение семейных обстоятельств и медицинские справки.

Куда обращаться в случае нарушений?

В случае возникновения проблем или нарушений можно обратиться в:

территориальный или областной ТЦК и СП,

Министерство обороны,

к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека,

суд с административным иском.

Напомним, ранее юристы объяснили, что мобилизовать до 25 лет могут офицеров запаса после военной кафедры, лиц с опытом службы или базовой общевойсковой подготовки. Остальные мужчины 18 — 24 лет считаются призывниками, а не военнообязанными, поэтому не подлежат обязательной мобилизации, но могут присоединиться к ВСУ добровольно по контракту.

