Мобилизовать всех мужчин с собаками: полковник предлагает нестандартное решение проблем на фронте

Якубец предлагает отправить на фронт собак

В условиях дефицита личного состава на фронте и применения россиянами тактики малых групп и утечки, Украина должна искать нестандартные пути для усиления обороны. Одна из таких неординарных идей — мобилизовать мужчин, имеющих служебных собак, для использования в качестве эффективных средств наблюдения.

Об этом рассказал полковник запаса, экскомандующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец в эфире LVIV MEDIA.

Собака-наблюдатель: лучше, чем пехотинец

Полковник Иван Якубец считает, что проблему утечки вражеских групп, особенно через промежутки между оборонными позициями, можно решить, привлекая сторожевых псов и их владельцев к оборонным действиям.

«Надо мобилизовать всех тех, у кого есть служебные собаки, всех мужчин, ребят, у которых есть служебные собаки. И имея оперативные группы, нет, извините, ячейки такие по два-три человека с собакой, которые будут вести на широком фронте наблюдательные действия. Собака будет проявлять врага лучше, чем наши пехотинцы», — заявил эксперт.

По его словам, небольшие группы военнослужащих с собаками могут эффективно обнаруживать врага на широком участке фронта. Своевременное обнаружение позволит наносить огневое поражение или переносить огонь артиллерии на участки, где зафиксирован прорыв.

Нестандартная тактика против «китайского варианта»

Якубец подчеркнул, что тактика утечки, используемая российской армией, является «чисто китайской тактикой», отработанной еще во время конфликта на острове Даманский в 1968 году. Она состоит в проникновении небольших групп в глубину обороны, которые объединяются там и начинают действовать в тылу.

Для борьбы с этим, кроме привлечения собак, полковник назвал и другие необходимые меры:

Масштабное минирование позиций и стыков между подразделениями, используя сигнальные мины.

Устранение ошибок в системе управления Вооруженных сил, а именно переход от бригадной к корпусной системе.

Усиление мобилизации: руководство государства должно принять управление мобилизацией «в свои руки», чтобы наполнить вооруженные силы человеческим ресурсом.

Он резюмировал, что за неимением личного состава в ротах — иногда 30-50% от необходимого состава — удержать фронт на километр невозможно, а промежутки между подразделениями становятся местом для прохождения диверсионных групп. Поэтому использование сторожевых собак является простым, но эффективным решением для усиления наблюдения.

