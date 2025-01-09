Мобилизовать за 72 часа: после 28 февраля у забронированных работников возникнут проблемы — нардеп

После 28 февраля, когда истекает срок действия текущих отсрочок от мобилизации, руководители критически важных предприятий будут иметь возможность перебронировать своих работников в течение 72 часов с помощью портала "Дия".

Об этом говорится в ответе Минэкономики на запрос народного депутата, члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александра Федиенко.

Однако, по его словам, ТЦК в течение этого времени имеет право мобилизовать этих военнообязанных.

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“Меня смущает механизм перебронирования. То есть, будет ли возможность это сделать ДО 28 февраля”, — написал нардеп.

Александр Федиенко добавил, что уже подготовил по этому поводу запросы в Кабмин по усовершенствованию процедуры бронирования работников критической инфраструктуры.

Напомним, в Украине после 28 февраля у всех военнообязанных заканчивается бронирование. Если предприятие теряет статус критичности или не отвечает его критериям, его забронированные работники теряют бронирование.

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