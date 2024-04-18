"Мобилизуйте моего мужа, потому что он – уклонист": ТЦК показали свою работу и открыто рассказали о проблемах

В Тульчинском ТЦК в Винницкой области, куда приехали журналисты, рассказали, что до 90% сотрудников – ветераны боевых действий.

Журналисты "Громадського" понаблюдали за работой работников ТЦК, пообщались с военными, которые сейчас работают в военкоматах и узнали их мнение по поводу громких скандалов во время мобилизации.

В Тульчинском ТЦК в Винницкой области, куда приехали журналисты, рассказали, что до 90% сотрудников – ветераны боевых действий.

Задували с баллончиками и пытались сбить автомобилем

Участники боевых действий, которых после ранений перевели работать в тыл раздавать повестки, почувствовали, что отношение военных от гражданских изменяется. И теперь во время мобилизационных мероприятий вместо благодарности за защиту они иногда слышат в свою сторону проклятия.

"Бывало, даже машиной пытались нас сбить, наехать", – признаются они.

"Говорят: "Чего ты вернулся, чего тебя там не убили, что теперь здесь повестки раздаешь?". Я в прошлом году, когда был после госпиталя в отпуске, меня люди приветствовали, а теперь многие и не здороваются", – говорит сотрудник ТЦК Дмитрий.

"Три дня назад меня "задули" из баллончика", – вспоминает ТЦКшник Александр, воевавший еще в АТО, затем после начала полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт, а теперь работает в военкомате после серьезного ранения.

Один из работников ТЦК откровенно признал, что иногда придется "возить в бусике": это тогда, когда человек получил повестку и неоднократно отказывался прийти в военкомат. Но только с полицией.

"Коварные" жены

Иногда работниками ТЦК женщины хотят испугать своих мужчин или "насолить" им.

"Бывало, что звонит по телефону женщина и говорит, что у нее мужчина — уклонист, можем ли его мобилизовать. Но мы так не работаем", — делится Екатерина Губрий, военнослужащая Винницкого областного ТЦК и СП.

Кто больше скандалит

Военнослужащие отмечают, что больше всего спорят во время мобилизационных мероприятий мужчины, у которых есть законные основания для отсрочки или бронирования. Так мол, самоутверждаются.

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"Мужчин – валом! Чего к моему сыну вцепились? Депутатов в Киеве пусть мобилизуют!" – эмоционально говорит мужчина пенсионного возраста, стоя на двух костылях в центре. Он приехал после звонка сына, которого остановили на улице сотрудники Тульчинского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Пожилой мужчина с бранью объяснял, что действительно человек с инвалидностью и его сына трогать нельзя.

Проверив в базе, они выяснили, что мужчина действительно имеет бронь как опекун отца с инвалидностью, но находится в розыске, потому что не восстановил военно-учетные документы.

"Пусть в Киеве 450 депутатов своих сыновей на войну отправят, так как наши дети воюют", – говорят журналистке колоритные бабушки на лавочке у подъезда.

Ранее мы писали, скольких людей разыскивает столичная полиция в Киеве из-за неявки в ТЦК.

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