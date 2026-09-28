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Мобилизуют ли украинцев с двойным гражданством: в ТЦК ответили
Второй паспорт не обязательно станет защитой от мобилизации. В ТЦК объяснили, какие правила действуют для украинцев с гражданством другого государства, и кого могут призвать.
Наличие второго паспорта не освобождает украинцев от мобилизации. Для людей с двумя гражданствами действуют такие же правила и законы, как и для всех других военнообязанных.
Об этом сообщили в Сумском областном ТЦК и СП.
Множественное гражданство и мобилизация: что говорит закон о призыве со вторым паспортом
Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» установлена обязательность прохождения военной службы, пребывания на военном учете и призыва во время мобилизации для граждан Украины.
В то же время, нормами закона о гражданстве от 2026 года отдельно урегулирован институт множественного гражданства — ситуация, когда лицо одновременно относится к гражданству двух или более стран, а также определены условия признания такого статуса.
Несмотря на это, если лицо сохраняет гражданство Украины, наличие дополнительного иностранного паспорта не создает автоматического иммунитета от привлечения в ряды Вооруженных сил Украины.
Кто подлежит призыву: требования ТЦК и отличие от иностранцев
Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, если они признаны годными к службе по состоянию здоровья, обновили свои военно-учетные данные, а также не имеют законного права на отсрочку или бронирование.
В комплексном анализе пригодности к мобилизации оцениваются следующие факторы:
наличие украинского гражданства;
возраст человека;
состояние здоровья по решению военно-врачебной комиссии;
наличие оснований для отсрочки или бронирования;
актуальность данных в военно-учетных документах
В ТЦК отмечают разницу между гражданами Украины, имеющими второй паспорт, и иностранцами или лицами без гражданства. Для последних законодательство предусматривает отдельный порядок прохождения военной службы.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, что согласно приказу Минобороны №402, военно-врачебные комиссии полностью исключают из учета мужчин с тяжелыми двусторонними патологиями зрения, слепотой, высокой степенью близорукости и другими выраженными глазными болезнями
Ранее мы писали, кого могут мобилизовать с 1 октября, какие данные нужно обновить в течение семи дней и что известно о последних изменениях в правилах бронирования работников.
Кстати, мобилизация в Украине хасида с двойным гражданством Йонатана Карлинского получила продолжение. По закону он подлежит призыву и вскоре начнет работать врачом на тыловой базе в районе Харькова.