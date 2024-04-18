Мобилизуют за долги: право на отсрочку может потерять еще одна категория граждан

Право на отсрочку от мобилизации в Украине могут потерять военнообязанные родители троих или более детей младше 18 лет, которые не платили алименты более трех месяцев.

Об этом народная депутат, член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз рассказала изданию LB.ua.

Отметим, что статья 23 нового закона о мобилизации предусматривает отсрочку для военнообязанных женщин и мужчин, у которых "... на содержании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, при условии, что нет задолженности по уплате алиментов".

Также читайте Президент подписал закон о мобилизации: когда и к чему готовиться военнообязанным

Фриз сообщила, что в правительстве предложили нардепам лишить права на отсрочку некоторых лиц, а именно – должников "по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца". Такое предложение было поддержано в оборонном комитете парламента.

Теперь потерять право на отсрочку от мобилизации могут родители трех или более детей, которые более трех месяцев не платили алименты хотя бы за одного ребенка. Сотрудники ТЦК и СП получат доступ к базе данных о задолженности за неуплату алиментов.

Фриз отметила, что правительство инициировало эту норму с технической ошибкой в тексте, "поэтому комитет принял ее с учетом технической правки (с упоминанием именно об алиментах). Что касается расчетов, то ни Генеральный штаб, ни Министерство обороны такой статистики не предоставляли. Однако мы всесторонне доверяем этому предложению".

Сколько в Украине должников за неуплату алиментов

В LB.ua также сообщили со ссылкой на ответ на запрос от Министерства юстиции, что по состоянию на 1 марта на исполнении в органах Государственной исполнительной службы находятся 520,2 тыс. документов о взыскании алиментов.

Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко указал, что пока нет точной статистики родителей-должников, не уплативших алименты за более чем три месяца и имеющих троих или более детей. Однако, по мнению чиновника, количество людей, которые могут потерять отсрочку, может достигать не менее 20 тыс.

Читайте главные новости дня:

Как будет работать механизм

В Миньюсте указали, что после вступления в силу закона о мобилизации военнообязанные родители троих или более детей должны в течение 60 дней прийти в ТЦК. В частности, это касается мужчин и женщин, имеющих фармацевтическое или медицинское образование.

В ТЦК таким лицам следует подтвердить факт воспитания трех или более несовершеннолетних детей, а также факт отсутствия долгов по алиментам (если кто-то из родителей должен платить алименты). Задолженность за три месяца даже в отношении одного ребенка может стать причиной потери права на отсрочку от мобилизации.

"Дальше ТЦК будет принимать решение о праве на отсрочку. Или нет. Родители снова получат ее, если погасят задолженность. В противном случае могут быть мобилизованы", — пояснили в министерстве.

Напомним, 17 апреля новый закон о мобилизации был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины". Это означает, что закон вступит в силу через месяц, а именно 18 мая.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новый закон о мобилизации! Список основных изменений и правил!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.