Мобильная связь и Интернет в Украине не будут отключаться, но сети перегружены

Мобильная связь и Интернет в Украине не будут отключаться, но сети перегружены

Если вы не можете дозвониться – совершайте обмен SMS-сообщениями.

В Сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности.

Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления.

"Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены ", — отмечается в сообщении.

В Госспецсвязи просят совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости.

"Если не можете дозвониться – совершайте обмен СМС-сообщениями", — отметили в ведомстве.

Отметим, что в ночь на 24 февраля Россия нанесла удары по Украине, взрывы раздаются в населенных мирными жителями городах и селах.

К утру 24 февраля Украина закрыла небо для полетов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

В то же время в МВД призывают сохранять спокойствие и уверяют, что ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается.

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