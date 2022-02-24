Мобильная связь и Интернет в Украине не будут отключаться, но сети перегружены

Если вы не можете дозвониться – совершайте обмен SMS-сообщениями.
В Сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета – эта информация не соответствует действительности.
Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам.
Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.
Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления.
"Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены ", — отмечается в сообщении.
В Госспецсвязи просят совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости.
"Если не можете дозвониться – совершайте обмен СМС-сообщениями", — отметили в ведомстве.
Отметим, что в ночь на 24 февраля Россия нанесла удары по Украине, взрывы раздаются в населенных мирными жителями городах и селах.
К утру 24 февраля Украина закрыла небо для полетов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
В то же время в МВД призывают сохранять спокойствие и уверяют, что ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается.
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