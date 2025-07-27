Мобильная связь в ЕС: что изменится для украинцев после присоединения к роумингу

Украина официально присоединилась к роуминговой зоне ЕС / © Pixabay

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Включение Украины в единую роуминговую зону ЕС — политическое решение, несущее как удобства, так и ограничения.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире КИЕВ24.

На первый взгляд, нововведение — настоящее облегчение для миллионов украинцев, которые сейчас находятся в Европе. По словам Корсуна, теперь не придется искать местные SIM-карты в Греции или Египте, считать трафик и волноваться, что ребенок «высадит» весь месячный лимит на YouTube за день. Но он предупреждает — «роуминг, как дома» имеет свои нюансы.

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«Это чисто политическое решение — не экономически обоснованное, а скорее символическое. Но удобное. Я помню, как бегал в Египте в поисках карточки, считал мегабайты, а мой ребенок за день высадил весь трафик, который я планировал на месяц», — вспоминает Корсун.

Теперь, по словам эксперта, украинцы смогут звонить из Европы по тарифам, которые имеют в Украине. Если у вас безлимит на звонки — он будет действовать и в ЕС.

«Можно ребенку дать телефон — и не волноваться. Звонки, как и в Украине. Безлимит на звонки — останется безлимитом», — объясняет специалист.

Интернет — с лимитом

Самые большие ограничения касаются мобильного трафика. Даже если в Украине у вас «безлимит», в Европе будет действовать ограничение — 5, 10 или максимум 15 ГБ.

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«Безлимит в Европе — это 30 евро в месяц. Это дорого. Для украинцев это заоблачная цена. Поэтому будет действовать принцип: меньше платишь — меньше получаешь. Где-то 5-15 гигабайт, не больше. Все, что свыше — уже за другие деньги или с ограничением скорости», — говорит Корсун.

Операторы меняют пакеты — и вы этого не замечаете

Эксперт также отмечает важный нюанс: мобильные операторы часто автоматически меняют условия тарифов, даже без предупреждения пользователя.

«Это происходит раз в полгода, раз в год. Вас перебрасывают на новый пакет, а вы даже этого не замечаете. Просто не выходите за лимиты, поэтому не видите, что что-то изменилось. Но меняется — регулярно», — подчеркивает он.

Что стоит знать:

Звонки в ЕС — как в Украине, по домашним тарифам.

Мобильный интернет — с лимитом в 5-15 ГБ/мес.

Безлимитный трафик в Европе стоит ≈30 евро/мес.

Операторы меняют тарифы автоматически — проверяйте свой.

Напомним, ранее мы писали о том, что Совет Европейского Союза 25 июля принял окончательное решение о приглашении Украины и Молдовы в зону так называемого "роуминга, как дома», которая позволяет пользоваться мобильной связью за рубежом без дополнительной платы.

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