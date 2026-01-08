- Дата публикации
-
- Украина
- 57
- 2 мин
Мобильная связь в Запорожской области работает с перебоями: что известно
Мобильная связь в Запорожской области работает в аварийном режиме. Власти обратились с срочной просьбой.
Из-за масштабного обесточения Запорожской области регион столкнулся с критическими проблемами в работе инфраструктуры. Мобильная связь переведена в аварийный режим, а сирены воздушной тревоги в городе временно не работают.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
«Все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи — этого ресурса хватит ориентировочно до 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления разворачивают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем», — отметил глава ОВА.
Также призвал жителей ограничить использование мобильной связи без необходимости, пользоваться национальным роумингом и интернет-мессенджерами. По возможности использовать стационарный Интернет по технологии GPON. Из-за перегрузки сети качество сигнала может существенно ухудшаться.
Как сообщили в полиции, в случае воздушной тревоги или угрозы экипажи будут информировать горожан через громкоговорители:
«Мы всегда готовы прийти на помощь. Несмотря на перебои со связью, вы можете обратиться к патрульным непосредственно на улицах — их легко узнать по включенным проблесковым маячкам даже в полной темноте».
Кроме сигналов тревоги, патрульные будут предоставлять информацию о ближайших «Пунктах Несокрушимости», которые уже начали функционировать по всему городу. Эти ячейки снабжены теплом, водой, электричеством для зарядки гаджетов и стабильной связью.
Что известно о ситуации в области?
Напомним, Днепропетровщина и Запорожье оказались в блэкауте после вражеского удара. Министерство энергетики подтвердило, что в результате сегодняшней вражеской атаки были почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.
Из-за масштабного обесточения в Днепропетровской и Запорожской областях «Укрзализныця» перевела движение поездов на резервные мощности.
К слову, остановлены все подстанции и ТЭЦ в Днепропетровской области. Регион без света, воды, отопления. Глава ОВА призывает делать запасы воды, у кого она еще есть.