Мобильная связь в Запорожской области работает с перебоями: что известно

Телефон / © Unsplash

Из-за масштабного обесточения Запорожской области регион столкнулся с критическими проблемами в работе инфраструктуры. Мобильная связь переведена в аварийный режим, а сирены воздушной тревоги в городе временно не работают.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

«Все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи — этого ресурса хватит ориентировочно до 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления разворачивают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем», — отметил глава ОВА.

Также призвал жителей ограничить использование мобильной связи без необходимости, пользоваться национальным роумингом и интернет-мессенджерами. По возможности использовать стационарный Интернет по технологии GPON. Из-за перегрузки сети качество сигнала может существенно ухудшаться.

Как сообщили в полиции, в случае воздушной тревоги или угрозы экипажи будут информировать горожан через громкоговорители:

«Мы всегда готовы прийти на помощь. Несмотря на перебои со связью, вы можете обратиться к патрульным непосредственно на улицах — их легко узнать по включенным проблесковым маячкам даже в полной темноте».

Кроме сигналов тревоги, патрульные будут предоставлять информацию о ближайших «Пунктах Несокрушимости», которые уже начали функционировать по всему городу. Эти ячейки снабжены теплом, водой, электричеством для зарядки гаджетов и стабильной связью.

Что известно о ситуации в области?

Напомним, Днепропетровщина и Запорожье оказались в блэкауте после вражеского удара. Министерство энергетики подтвердило, что в результате сегодняшней вражеской атаки были почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области.

Из-за масштабного обесточения в Днепропетровской и Запорожской областях «Укрзализныця» перевела движение поездов на резервные мощности.

К слову, остановлены все подстанции и ТЭЦ в Днепропетровской области. Регион без света, воды, отопления. Глава ОВА призывает делать запасы воды, у кого она еще есть.