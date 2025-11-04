ТСН в социальных сетях

Мобильная связь во время "блэкаутов": сколько часов будет работать телефон

Операторы раскрыли, сколько "продержатся" без света.

Мобильная связь.

Украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell почти полностью снабдили базовые станции аккумуляторами и генераторами. Среднее время работы базовых станций на батареях составляет 6–10 часов, в зависимости от модели оборудования и нагрузки на сеть.

Об этом рассказали операторы в комментарии РБК.Украина .

"При отключении электроэнергии часть трафика из фиксированной сети перетекает в мобильную, что увеличивает нагрузку и ускоряет разряд аккумуляторов", - пояснили в "Киевстаре".

Между тем в Vodafone говорят, что 95% базовых станций могут работать до 10 часов автономно, а остальные снабжены резервом на 4–6 часов. В lifecell заявили, что 94% сети способны работать до 10 часов без внешнего питания.

В компаниях говорят, что ключевые базовые станции продолжат работать и дальше, но покрытие будет значительно меньше.

Операторы существенно увеличили резервные мощности, усилили инженерные службы и аварийные группы, а также тестируют альтернативные источники энергии, чтобы уменьшить зависимость от сети и топлива.

Напомним, эксперт по ЖКХ Олег Попенко заявил, что Киев под угрозой "блэкаута на 90%". По его словам, столице грозит худший сценарий развития событий, потому что россияне ставят перед собой единственную цель — полностью погрузить Киев в темноту.

